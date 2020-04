Var voldelig mot hunden sin

En 62 år gammel mann møtte nylig i Haugaland tingrett tiltal for ymse i forbindelse med at han den 13. mars 2018 hadde vært på polet og kjøpt en halvflaske med vodka.

Den aktuelle dagen fikk politiet melding om en voldsutøvelse ved Haugesund sykehus.

62-åringen ble kontaktet av en politipatrulje. Han stilte seg uforstående til at han kunne ha vært involvert i noe. Samtidig virket han snøvlete, hadde ustødig gange og politiet vurderte det slik at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

62-åringen hadde også hunden sin med seg. Da politiet ville kjøre dem hjem observerte en politibetjent via videokamera til celledelen av bilen at 62-åringen sparket hunden sin og vred på snuten. Hunden hadde da vært helt rolig og politibetjenten så at den ble redd. Politiet stanset bilen og sa til 62-åringen at dette var uakseptabel oppførsel.

Etter å ha kjørt videre ble det igjen observert at 62-åringen sparket og slo hunden blant annet i hodet. Bilen ble stoppet på nytt og da politiet åpnet døren prøvde 62-åringen å ta seg ut. Han ble imidlertid lagt i bakken og fikk satt på håndjern.

I stedet for å kjøre ham hjem besluttet politiet seg for å sette ham i arresten, men før dette vil de ha ham sjekket på legevakten.

Her kom han med en rekke ukvemsord mot politiet før han tok sats og hoppet ut av politibilen, mens han fortsatt hadde håndjern på seg.

Politiet tok imot 62-åringen for å hindre at han falt og slo seg. Da de skulle få ham inn i bilen igjen sparket han den ene politibetjenten i armen.

Retten mente at det alvorligste tiltalepunktet var vold mot politiet. Haugaland tingrett mente også at volden mot hunden er uakseptabel behandling av dyr, og ifølge retten ville den vært bekymret for hundens ve og vel, dersom den ikke var blitt omplassert, noe den har blitt.

I forbindelse med straffemålingen kom retten til saken var blitt svært gammel uten at 62-åringen kunne lastes for dette. Straffen ble derfor fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

