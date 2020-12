Transportfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Sams Service AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 280.374 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

Sams Service AS har holdt til på Jørpeland og har drevet med transport.

Firmaet omsatte i 2018 for 769.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 430.000 kroner.

Innehaveren av firmaet mente at firmaet skyldte bare 130.000 kroner og ga uttrykk for at han ønsket å betale dette tilbake over tid. Det mente retten ikke var aktuelt og kom til at firmaet var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. januar neste år.

