Roganytt

Klokken 14.42 fredag melder brannvesenet at Stavanger Brannstasjon har rykket ut til kjedekollisjon på E 39 i sørgående retning ved Auglendstunnelen.

Klokken 14.51 melder politiet at det er en ny trafikkulykke på E 39 ved Auglendstunnelen, sørgående retning. Flere biler innvolvert i kjedekollisjon. Nødetater på vei. Trafikale utfordringer.

Like etterpå melder Vegtrafikksentralen at tunnelen er stengt i sørgående retning.

Like før dette kolliderte fire biler ved Møller Bil på E 39.

Dette førte også til at veien ble stengt i sørgående retning.

Klokken 15.39 melder politiet følgende: Skal være snakk om to ulike forhold. Tre biler som har vært involvert i en kjedekollisjon først. Like bak har to andre biler vært involvert i en kollisjon. Det er ikke snakk om personskader. Tre av bilene trenger bilberging.