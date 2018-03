Svindlet Nav – avslørte seg selv på Facebook

Roganytt

En 24 år gammel kvinne møtte nylig i Jæren tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

I 2014 fikk kvinnen innvilget overgangsstønad i forbindelse med at hun var gravid.

På søknadsskjemaet hun sendte til Nav krysset hun av «nei» på samtlige spørsmål som gikk på om hun bodde med andre og om hun bodde sammen med faren til barnet.

Da hun noe senere fikk barn, lot hun punktet om hvem som var barnets far stå åpent i melding til bidragsfogden.

Det samme gjorde hun i et skjema om farskap.

Også i 2015 krysset hun av «nei» på et skjema på spørsmål om hun bodde sammen med faren til barnet og lot punktet om hvem som var faren til barnet stå åpent.

Fikk tips

På et tidspunkt kom Nav Forvaltning Rogaland med et tips til Nav Kontroll Vest. Bakgrunnen for dette var at 24-åringen hadde opplyst til dem at barnets far var ukjent.

På 24-åringens Facebook-side kom det imidlertid fram at hun var forlovet med en mann som også hadde samme folkeregistrerte adresse som henne.

Det ble satt i gang en prosess fra Nav for å få avklart om denne mannen var barnets far.

DNA-prøver viste at han var faren, og i etterkant av dette ble 24-åringens stønader stanset.

Hun hadde da fått utbetalt 202.228 kroner som hun ikke hadde krav på.

Ikke tilfelle

Ifølge kvinnen skjønte hun først litt ut i perioden for tiltalen, at mannen hun bodde sammen med var barnets far.

Det mente ikke retten var tilfelle, og kom til at hun visste dette da hun sendte inn den aller første søknaden.

I den forbindelse viste retten til en statusoppdatering på Facebook der hun skriver at «hun har vært sammen med verdens herligste mann i over ett år og sammen har vi vårt barn».

Selv om navnet på mannen hun var sammen med ikke framkommer i selve statusoppdateringen, sto det på Facebook-siden hennes at hun var forlovet med vedkommende.

Jæren tingrett mente at det var flere formildende omstendigheter.

Likevel ble hun dømt til 60 dagers ubetinget fengsel.

