Promille-tatt to ganger samme dag

26. mai i fjor, omkring klokken 03.30, skal 47-åringen ha kjørt på Madlaveien og diverse gater på Stokka med en kostbar elbil til tross for at han var påvirket av alkohol.

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot mannen. Tiltalen lyder på uaktsom kjøring fordi mannen kjørte på diverse trafikkskilt slik at det oppsto skader på disse og bilen.

Tiltalen lyder også på at han skal ha inntatt alkohol etter kjøringen, til tross for at forsto at kjøringen kunne medføre politietterforskningen, eller har utvist grov uaktsomhet i så måte. Samme dag skal han også ha brukt en annen bil til å kjøre ned til Stavanger politistasjon.

Også ved denne anledningen skal han ha kjørt med promille.

47-åringen skal også ha meldt til politiet at bilen hans var blitt stjålet – uten at dette var tilfelle.

Dette skal han også ha meldt til forsikringsselskapet sitt og fått utbetalt 412.460 kroner for skadene på bilen.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 17. desember og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerrett og at 47-åringen skal betale 412.600 kroner i erstatning til forsikringsselskapet.

