Kvinne på byen var for full til å si hva hun het

Natt til 30. september 2018 var 30-åringen på byen sammen med en venninne.

Etter å ha drukket sprit på et vorspiel, drakk hun videre på byen i Stavanger, før en politipatrulje traff på henne mens hun var overstadig beruset omkring klokken 03.10.

Hun var da ikke i stand til å ta vare på seg selv, og hun maktet heller ikke å gjøre rede for hva hun het, hvor hun bodde eller hvem hun var sammen med på byen.

Mens patruljen forsøkte å komme i kontakt med kvinne kom en forbipasserende med en kommentar som 30-åringen oppfattet som negativ.

LES OGSÅ: Skal ha risset navnet til flere politibetjenter, samt sitt eget navn og en rekke hakekors

Hun ble da sint og skulle ta vedkommende og politiet kom til at de skulle sette håndjern på henne.

Det kom etter hvert en eller flere personer til stedet som sa at de kjente 30-åringen – og politiets intensjon var at disse skulle ta henne med hjem fra byen.

Kvinnen ble imidlertid på nytt sint, gikk mot politibetjenene og sa at hun skulle drepe dem.

Da de skulle få kontroll på henne sparket hun den ene politibetjenten i foten, og senere sparket hun en politibetjent i leggen i forbindelse med at hun ble satt i arresten.

Også i arresten kom hun med drapstrusler.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt svært gammel uten at 30-åringen kunne lastes for dette. Dermed ble hun dømt til betinget fengsel i 21 dager.

LES OGSÅ: Mann ble stoppet av politiet – må betale 120.000 kroner

LES OGSÅ: Skal ha øvelseskjørt med jente og misbrukt henne