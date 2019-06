Politiloggen: Vold og kollisjoner

Vi starter klokken 22.12 i Egersund. Politiet får melding fra vakter på et utested om at de har en vanskelig kvinne på besøk. Kvinnen har blant annet slått en vakt. Vakten ønsket ikke å anmelde saken, men politiet tok med kvinnen, kjørte henne bort fra sentrum og varslet henne om at hun var bortvist for kvelden.

En drøy time senere befinner vi oss i Stavanger. Denne gangen er det en mann som har slått en dame. Mannen ble pågrepet og innsatt i arresten, damen ble tatt med til legevakten for en sjekk.

En time og fem minutter etter midnatt smeller det på Sola. Denne gangen er det ikke snakk om slag eller spark, men heller et trafikkuhell. En bil har kjørt på et skilt krysset mellom Kleppvegen og Sandnesvegen. Ingen personer ble skadet i sammenstøtet. Politiet oppretter sak for brudd på veitrafikkloven.

01.15 får politiet melding om mann med slegge i Østervåg.

02.11 kommer melding om at to personer er skadet etter en båtulykke i Åmøyfjorden.

02.18 er vi tilbake i Stavanger. Her har en politipatrulje kommet over en mann som først har slått til en vekter og deretter en ansatt ved et utested. Mannen ble tatt med i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Det er også varslet at vekteren og den ansatte ved utestedet kommer til å anmelde mannen for vold i ettertid.

Natten rundes av 04.40, da kom det melding om at en bil hadde blitt stjålet fra et bilverksted på Håland.