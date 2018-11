Omkring klokken 03.00 fikk politiet melding om to personer i mørke klær som knuste rute i sportsbutikk i Sandvikveien i Hillevåg.

– Flere patruljer var raskt på stedet og god hjelp fra politihunden Hector gjorde at en mann (25) og kvinne (28) ble pågrepet inne på et toalett i butikken. Tyvgods ble funnet gjemt like ved, meldte politiet.

Ifølge politiet ble begge satt i arresten.