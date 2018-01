Roganytt

Litt over klokken 21.30 tirsdag melder politiet at de har tatt en mann i 60-årene for promillekjøring.

Mannen kjørte fra Aspervika mot Sandvika i Sandnes.

Ifølge politiet erkjente mannen å ha drukket og beskriver ham som godt beruset.

Mannen skal heller ikke ha hatt gyldig førerkort.