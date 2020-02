Jente borte fra institusjon

Like etter midnatt skrev Sør-Vest politidistrikt på Twitter at to jenter på 15 og 17 år hadde uteblitt fra en institusjon på Jæren.

– Begge er iført mørke klær og en av dem har lilla hår, skriver politiet.

Like etter klokken 09. kan politiet melde om at jenta på 15 år har kommet tilbake til institusjonen, men at jenta på 17 år fortsatt ikke har kommet tilbake.

Eventuelle observasjoner bes meldes til telefon 02800.