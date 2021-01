Jente (16) fikk førerkort beslaglagt – hadde to passasjerer uten hjelm på mopeden

Mandag formiddag fikk en 16 år gammel jente i Time kommune førerkortet sitt beslaglagt. Jenta skal ha hatt to andre jevnaldrende jenter som passasjer på mopeden.

– Passasjerene hadde ikke hjelm, så de fikk hvert sitt forenklet forelegg for dette, skriver politiet på Twitter.

Også en mann i 60-årene fikk førerkortet beslaglagt mandag.

Mannen ble målt til 68 km/t i 40-sonen ved en skolevei i Åsenvegen i Sola kommune.

Mobilbruk og fart

Det ble også gjennomført laserkontroller i regionen mandag formiddag.

En av kontrollene ble gjennomført ved Høyland kirke i Sandnes.

– Til sammen 14 førere fikk hvert sitt forenklede forelegg for fartsovertredelser, skriver politiet på Twitter, og opplyser om at høyeste målte hastighet var 52 km/t i 40-sonen.

Også ved Skjold Arena i Vindafjord var det kontroll mandag.

Her ble det utstedt 17 forenklede forelegg. To av disse var for ulovlig bruk av håndholdt mobil under kjøring, mens resten var for fart.

Høyeste målte hastighet var 80 km/t i 60-sonen.