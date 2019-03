Frifunnet for voldtekt – trodde han skulle være med på trekantsex

I april i fjor ble en 37 år gammel mann dømt til fengsel i tre år og åtte måneder i Jæren tingrett.

Han ble også dømt til å betale en kvinne 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Da den meget spesielle saken nylig var oppe i Gulating lagmannsrett kom retten til at mannen skulle frifinnes.

Tiltalen lød på at han den 1. april 2017 skal ha voldtatt en kvinne i en bolig i Sandnes. Dette ved at fornærmede sov og/eller var bevisstløs etter alkoholinntak.

Den aktuelle kvelden var fornærmede invitert på jentefest til en kvinne som bodde i den aktuelle boligen. I tillegg var en tredje kvinne invitert og alle de tre kvinnene er fra Polen.

Til tross for at skulle være en jentefest, inviterte også huseieren 37-åringen, som hun hadde et seksuelt forhold med.

Det ble drukket alkohol og alle som var til stede ble i ulik grad beruset. På et tidspunkt foreslo huseieren at hun, fornærmede og 37-åringen skulle ha trekantsex. Det er uklart for retten om dette var spøk eller alvor, men fornærmede var ikke interessert i dette.

Fniste og lo

37-åringen forsto ikke hva kvinnene fniste og lo av da han ikke skjønte språket, men fikk etter hvert forklart hva de det dreide seg om. Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett er det uklart om 37-åringen fikk forklart at fornærmede hadde sagt at hun ikke ville være med på dette.

Den tredje kvinnen forlot stedet og huseieren redde opp til fornærmede på et rom i huset. 37-åringen hørte da at de snakket og lo.

Kort tid etterpå gikk 37-åringen og huseieren til hennes rom. Hun stoppet ham da i døren og sa at han skulle gå inn til fornærmede og at de skulle ha trekantsex.

Med et skrik

Han gikk da inn og la seg bak fornærmede.

Ifølge fornærmede våknet hun av at 37-åringen gjennomførte samleie med henne og at hun for ut av sengen med et skrik.

37-åringen har forklart at fornærmede laget lyder og gjorde bevegelser som indikerte på at hun samtykket til det som fant sted før hun for opp av sengen med et skrik.

Lagmannsretten kom til at bevisbildet i saken var uklart med delvis motstridende vitneforklaringer.

Men retten la til grunn at 37-åringen hadde oppfattet at dette med trekantsex var noe fornærmede og huseieren hadde avtalt og at dette var bakgrunnen for at huseieren ba 37-åringen om å gå inn til fornærmede da de skulle legge seg.

Slik bevisbildet framsto mente retten at de ikke kunne se bort fra 37-åringens forklaring om fornærmedes lyder og bevegelser oppfattet den seksuelle omgangen som frivillig fram til fornærmede styrtet ut av sengen.

Dommen ble avsagt under dissens da en av meddommerne mente at 37-åringen skulle dømmes for å ha voldtatt fornærmede.

Lettet

Anne Kroken, 37-åringens forsvarer, sier at hennes klient er svært lettet over at han ble trodd.

– Han har hele tiden holdt fast ved at han ble invitert til en trekant og at han ble bedt om å gå inn til fornærmede, sier Kroken til RA.

Etter dommen i Jæren tingrett kontaktet Krokens klient en privatetterforsker.

– Dette førte til at politiet ble bedt om å foreta ny etterforskning og ny vitner forklarte seg for lagmannsretten, sier Kroken og fortsetter:

– Denne saken er nok et eksempel på viktigheten av at voldtektssaker etterforskes grundig, og at politiet etterforsker alle sider og ikke bruker anmeldelsen som fasit.

