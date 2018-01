E 39: – Flere vogntog står fast

Roganytt

Flere vogntog står fast ved Runaskaret på E 39 mandag formiddag.

Politiet er på vei for å hjelpe med dirigering, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 11.30 melder politiet at Statens vegvesen har tatt over, og at politiet har avsluttet dirigeringen.

Politiet står fortsatt ved Tronvik langs E 39 for å påse at vogntog setter på kjetting.

Drangsdalen er fortsatt glatt. Brøyting er på vei, melder Sør-Vest politidistrikt.