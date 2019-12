Dette skjedde i natt

Sør-Vest politidistrikt fikk en melding om en bil som vinglet klokken 23.07 i går kveld. I tillegg skal føreren ha kjørt for fort i 50-sonen på Gausel. En patrulje fikk stanset bilen. Føreren, en mann i 40-årene, fremsto som åpenbart beruset. Det ble opprettet sak, fører ble dimmitert, og førerkortet ble beslaglagt.

Klokken 23.12 fredag kveld, ble en 19 år gammel mann innsatt i arresten for avrusning, etter å ha brutt pålegg om å holde seg borte fra Stavanger sentrum til i dag tidlig. Mannen brøt pålegget to ganger, og vil bli anmeldt for det.

Stjal juletre

Politiet fikk like etter midnatt en melding om to jenter som stjal et juletre fra Mariero i Stavanger.

En politipatrulje påtraff jentene, som viste seg å være 17 år gamle. De fikk beskjed om å bære treet tilbake dit det hørte hjemme, samt et pålegg om å slutte med den slags tull.

Glødende dyne

Like etter klokken 06.00 i dag tidlig fikk politiet melding om en brann i en institusjon på Lassa i Stavanger.

En glødende dyne ble fjernet fra ett av rommene, og totalt fire personer ble evakuert. To ansatte og én beboer skal ha blitt eksponert for røyk.

Det skal ha blitt luftet på stedet, og det er fortsatt uvisst hvordan brannen oppsto. Politiet oppretter sak.