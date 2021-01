Budfirma slått konkurs – klarte å få 973.453 kroner i gjeld uten å vite om det

Det var Skatteetaten som begjærte at en 40 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 973.453 kroner i skyldig skatt og moms.

40-åringen har drevet et budfirma som et enkeltpersonforetak og forklarte i retten at han ikke visste noe om regnskap – og at da han startet firmaet så ansatte han en regnskapsfører.

Han forklarte også at han ikke visste hvor mye han skyldte, men at han hadde fått et brev fra skattemyndighetene om at det forelå et stort ubetalt beløp.

LES OGSÅ: Eiendomsfirma gikk konkurs

40-åringen motsatte seg at det ble åpnet konkurs og ønsket å få en nedbetalingsavtale.

Jæren tingrett viste til at det ville ta flere år å få betalt ned gjelden og kom til at mannen var insolvent – og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 17. februar.

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs