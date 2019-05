Blottet seg for jenter på kjøpesenter

Den 51 år gamle mannen fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tiltalt for å ha hatt overgrepsbilder- og filmer, og for ett tilfelle av blotting.

15. september 2016 var mannen på et kjøpesenter i Stavanger og omkring klokken 16.00 blottet han seg for en elleve år gammel jente og hennes venninner som også var under 16 år.

Retten kom til blottingen var en bevisst handling. Når det gjaldt barnas alder forklarte 51-åringen at han ikke visste hvor gamle disse var.

Retten la til grunn at mannen måtte ha vært klar over at jentene må ha vært under 16 år gamle.

Grovt overgrepsmateriale

Stavanger tingrett kom også til at 51-åringen skulle dømmes for å ha hatt bilder og filmer som viser overgrep mot barn-

Ifølge tiltalen var det snakk om 196 filmer og 69 bilder.

51-åringen var i retten usikker på hvor lenge han hadde holdt på med dette, men Stavanger tingrett la til grunn at han hadde gjort dette i en årrekke.

Retten kom også til at 15 av bildene og 157 av filmene viste svært grove overgrep mot barn – og at samlet sett har filmene en spilletid på 34 timer og 36 minutter.

Forsettlig

Retten kom også til at 51-åringen hadde handlet forsettlig og at han var klar over at det han gjorde var ulovlig.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at filmene og bildene som viste overgrep mot barn var det mest alvorlige forholdet.

Når det gjelder blottingen mente Stavanger tingrett at dette isolert sett var et bøteforhold, men sett i sammenheng med overgrepsmaterialet mente retten at det er grunn til å se alvorlig på forholdet – og at det viser også at 51-åringen er i stand til å handle på sin interesse for barn.

I formildende retning la retten vekt på 51-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken har blitt gammel.

Dermed ble straffen satt til fengsel i seks måneder og han fikk også inndratt diverse datautstyr.

