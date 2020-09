Klokken 18.52 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om en bil som hadde kollidert med et skilt i Tittelsnesvegen ved Steinsnes i Haugesund.

Årsaken skal være en bil som kom over i motgående felt.

Politiet melder at fører av sistnevnte bil er kjørt til legevakten for kontroll, og at personen fikk førerkortet beslaglagt.