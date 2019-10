Banket kona etter krangel om bilnøkkel

Hendelsen fant sted den 20. juli i fjor i parets bolig i Stavanger.

Kona fant ikke bilnøkkelen og var redd for at hun hadde mistet denne. Hun spurte mannen (52) om han kjente til dette. Han ville ikke gi henne sin bilnøkkel da han hevdet at det var hans bil.

Kona ble irritert og oppgitt og mente at mannen hadde tatt en reservenøkkel, som hun hadde fått av ham, fra en skuffe med hennes ting.

Da kona sa: «Hvorfor har du stjålet nøkkelen?» eller lignende til mannen oppsto det en høylytt krangel mellom dem der de begge var sinte på en annen.

Forskjellige forklaringer

Konfrontasjonen gikk over til å bli fysisk og etter dette har kona og mannen forskjellige forklaringer på hva som har funnet sted.

Kona forklarte at hun og mannen sto ansikt til ansikt og kranglet.

Mannen dyttet henne da hardt bakover og hun dyttet tilbake for å få ham bort.

Kjørt på legevakten

Hun forklarte også at mannen da samlet kraft og slo henne i ansiktet med flat hånd.

Etter at de hadde fått summet seg noe kjørte mannen kona til legevakten der det ble påvist nesebrudd og hjernerystelse.

Stavanger tingrett kom til at mannen skulle dømmes for kroppsskade og satte straffen til fengsel i 120 dager.

Han ble også dømt til å betale kona 20.000 kroner i oppreisningserstatning.

