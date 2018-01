Rogalandsavis

– Det er klart det er skadelig, sier Wirak, som både viser til den åpne konflikten mellom sentralstyremedlemmer i Ap, og varslene om seksuell trakassering som er kommet mot tidligere nestleder Trond Giske.

– Jeg trodde vi nå skulle jobbe med å konsolidere og begynne på den lange veien for å bygge opp igjen tilliten, fortsetter han.

Ekstraordinært møte

Mandag og tirsdag holder Aps landsstyre et ekstraordinært møte på Gardermoen, hvor det er ventet at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil orientere om partiledelsens håndtering av varslersakene mot Giske.

I forkant av møtet har to sentralstyremedlemmer, Ingalill Olsen og Ingvild Kjerkol, gitt uttrykk for at de mener Giske burde fått muligheten til å komme med et tilsvar før Ap-ledelsen konkluderte med at han har brutt partiets etiske regelverk for seksuell trakassering. Giskes advokater har også beskyldt ledelsen for å drive en slags Kafka-prosess mot den tidligere nestlederen, skriver Dagbladet.

Verken Kjerkol eller Olsen ønsker å utdype overfor Dagsavisen.

Ber om ro

Wirak oppfordrer på sin side de to sentralstyremedlemmene om å ta debattene internt i partiet i tida framover.

– Vi ser jo på meningsmålingene hva som skjer. Vi må gjenopprette tilliten i partiet, og da behandler vi ting skikkelig. Jeg har tillit til måten Ap-ledelsen har håndtert denne saken på, og etter som jeg forstår Støre, har han gitt Giske mulighet til å komme med både muntlig og skriftlig tilbakemelding, sier Wirak.

Til NRK sa Ap-leder Støre i går at han reagerer på bildet av at tidligere nestleder Trond Giske ikke har fått komme med tilsvar. Spørsmålet om Giske skal fortsette i sentralstyret mener han også er «rimelig avklart».

– Ikke-sak

Wirak ønsker ikke å kommentere hvorvidt han mener Giske bør få fortsette i sentralstyret før mandagens landsstyremøte.

Ap-ordføreren har tidligere gitt uttrykk for at det er muligheter for at Giske kan fortsette som nestleder.

– Ja, hvis han endrer atferd. Han var skikkelig ydmyk da han stilte opp på Dagsrevyen. Nå er det opp til han om han vil følge det opp, sa han til Dagbladet 22. desember.

Nå er tonen en annen.

– Da var det fortsatt veldig tidlig, og jeg refererte til det Støre har sagt om at tillit er noe du kan gjenoppbygge. Sånn situasjonen er nå, er vi jo ferdige med dette her. Giske har trukket seg, så dette er en ikke-sak.