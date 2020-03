Vurderer hvilke tiltak som er nødvendig fremover

– Det er større sannsynlighet for at tiltakene forlenges 26. mars enn at de avvikles, sa helseminister Bent Høie (H) fredag.

12. mars innførte myndighetene de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, blant annet med stengning av alle skoler og barnehager. Disse tiltakene gjelder i 14 dager, fram til 26. mars.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer gjennom helgen hvilke tiltak som eventuelt skal forlenges, lettes på eller fjernes. Svarene kommer tidlig i neste uke.

– Nøyaktig hva som kan bli aktuelt, det kan jeg ikke si. Men jeg kan si generelt at portforbud og den type ting i Norge, det tror jeg ikke vil være nødvendig, sa fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NTB før helgen.

Samme effekt som portforbud

Tiltakene som allerede er innført, gir i prinsippet den samme effekten som å innføre et portforbud, ifølge Nakstad.

– For et portforbud er det også unntak, du kan også gå ut og handle og gå på apoteket og så videre. Men det kan bli snakk om andre ting. Det kan bli snakk om gradering av tiltak, sier han.

Heller ikke Høie sier at det er aktuelt med portforbud.

– Det er ikke slik at vi nå planlegger for portforbud i Norge. Vi ser veldig stor effekt av de tiltakene vi har innført, når det gjelder folks sosiale kontakt og bevegelse, sa Høie.

Avstand og testing

Det viktigste er at folk holder avstand og hyppig testing, understreker Nakstad.

– Det blir hele tida et spørsmål om hvilke tiltak som kan være med på å øke sosial distansering og hindre at smittede er i kontakt med andre, sier han.

Nakstad ser heller ikke for seg at det blir aktuelt avsondre enkeltkommuner, byer eller bydeler. Smitten per i dag er spredt ganske jevnt utover i landet.

– Selv om det er litt mer i Oslo og Viken enn andre steder, så er det ikke så dramatiske forskjeller at det skulle være aktuelt å forskjellsbehandle sånn som det er nå, sier han.

Vet ikke om tiltakene virker

Foreløpig er det for tidlig å si om tiltakene fra regjeringen har begrenset smitten, ifølge avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

Det blir nemlig en forsinkelse i rapporteringen av smittede i og med at det både kan ta tid før man får symptomer, før man blir testet og før man får svar på prøvene.

– Dermed går det en del dager før vi får rapportert om smittetilfeller, sier hun.

