Ti personer bortvist fra byene i politidistriktet

Rundt 10 personer ble natt til lørdag bortvist av politiet fra byene i Sør-Vest politidistrikt. To av dem etterkom ikke pålegget og ble kjørt i arrest, melder politiet på Twitter.

I løpet av natten ble en sjåfør i Sandnes stanset, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Føreren av bilen, en mann på 30 år, fikk førerkortet sitt beslaglagt. Vedkommende ble fremstilt for blodprøvetaking på legevakten. Sak opprettes.

Klokken 23.17 fredag kveld fikk politiet melding om at to personer forsøkte å bryte seg inn i en bil på Midjord i Stavanger. Patruljer kom til stedet og pågrep etter kort tid to personer. Det ble ingen skader på bilene som de hadde forsøkt å bryte seg inn i. Politiet oppretter sak.

Samme kveld i Stavanger stanset og kontrollerte politiet en gutt på 15 år på Tasta. «Han forsøkte først å løpe vekk, men ble innhentet. Fremsto som påvirket av narkotika. Ble tatt med inn til politistasjonen. Viste seg at han i tillegg var beruset. Sak opprettes og gutten ble hentet av sin mor», tvitrer politiet.