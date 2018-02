Syv nyåpninger på Amfi Madla

Rogalandsavis

Onsdag er det flere nyåpninger på kjøpesenteret Amfi Madla.

Espresso House, Venkes Hårdesign, Yes vi leker, Koch Parfymeri, Bjørklund, Eurosko og Shoe Gallery, heter det i en pressemelding.

Senteret har stokket om butikkmiksen. Ifølge senterledelsen åpner det flere butikker.

I løpet av våren åpner også Kanelsnurren og Jordbærpikene med uteservering og vinterhage.

«I tillegg kan eiendomssjef, Hilde Kringlebotn, røpe at det pågår forhandlinger med flere serveringssteder og andre spennende konsepter som ønsker seg inn på Amfi Madla», heter det i pressemeldingen, som også nevner at kundeundersøkelser viser at serveringssteder på kjøpesentre blir viktigere for å imøtekomme kundenes behov.

– Vi ønsker at Amfi Madla som handels- og opplevelsesarena skal kunne tilføre noe positivt for alle i bydelen og er derfor opptatt av å utvikle et tilbud som kan appellere til flere kundegrupper, sier senterleder Anette Øfsti Worum.