Tok NM-gull på ti år gammel lånt sykkel

Sola — Rytteren, som i år har kjørt profesjonelt på landeveien for kontinentallaget Tirol TKM, sikret seg i helgen to mesterskapsmedaljer i banesykling i det som er hans første sesong som eliterytter på seniornivå.

Etter at landeveissesongen var over i oktober har det blitt stadig flere treningstimer i velodromen for å forberede seg til kommende sesong. Timene som er nedlagt i Sola Arena har åpenbart gitt god betaling også i en litt annen gren av syklingen.

Selv om det er stor forskjell på å kjøre landeveisritt og baneritt valgte han i siste liten å melde seg på NM før helgen. En god treningsøkt onsdag sist uke sørget for at lysten for å prøve seg mot de beste banesyklistene i Norge for alvor meldte seg.

Til tross for utstyr som definitivt ikke var helt på nivå med noen av konkurrentene slo 19-åringen til med en bronse og et gull under mesterskapet.

Velt ødela

Gullet kom i poengritt, mens bronsen kom i sammendraget for alle øvelsene.

– Han viste gjennom de to første øvelsene at han var med i teten, men på den tredje øvelsen ble han dratt med i en velt. Selv med brannsår på arm og lår sto han ikke tilbake for noen på siste øvelse, skriver pappa og trener Morten Hegreberg i en e-post.

Den tidligere mangeårige proff-pappaen forteller at hundre runder, med poengspurt hver tiende runde, var favorittøvelsen til sønnen og eleven.

– Et skikkelig utholdenhetsritt, der han alene kjørte fra feltet og tok dem igjen med en hel runde Han kjørte et solid ritt, hentet flest poeng av alle, og ble norsk mester i poengritt.

LES OGSÅ: Sjekk skatten: Stadig flere formuende Viking-spillere

Ti år gammel lånt sykkel

Pappa Hegreberg mener sønnen overrasket både seg selv og mange andre ved å klare det på en lånt ti år gammel aluminiumssykkel.

– Det viser at det ikke bare er utstyret som teller, men også det som bor i beina.

Fysiske tester gjort hos Olympiatoppen viser at Simen Evertsen-Hegreberg har tatt steg og er på rett vei mot 2024. Om noen uker setter talentet kursen for Spania og Mallorca for å starte oppkjøringen med sitt lag fra Østerrike.

Første konkurranse i 2024-sesongen blir i slutten av februar.

LES OGSÅ: Stavanger-kar i sjokk over å ha blitt tatt ut på A-landslaget