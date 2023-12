I sjokk etter å ha blitt tatt ut på landslaget

Søndag ble det nemlig klart at Vegard Faret (26) blir med til Bratislava til denne ukens trenasjonersturnering. Norge skal møte vertsnasjonen Slovakia onsdag og Latvia på torsdag.

Allerede før helgen ble Oilers-keeper Henrik Holm innkalt til samlingen etter forfall. Ytterligere forfall åpnet nå for Faret. En av spillerne som har meldt forfall i siste liten skal etter det RA forstår være Markus Vikingstad. Ishockeyforbundet har selv ikke omtalt de siste endringene i troppen.

Faret bekrefter likevel at han er på vei til Slovakia. Han har fått tidenes julepresang.

– Dette er kjekt! Kanskje det største som har skjedd meg i ishockeykarrieren til nå. Fra benken hos Oilers til A-landslaget på et halvt år. Jeg tror ingen så dette komme. Inkludert meg selv, sier Faret til RA.

Skulle egentlig jobbe

Han hadde egentlig planlagt å jobbe denne uken for å tjene noen sårt tiltrengte kroner. Lønnen hos nyopprykkede Lørenskog dekker ikke stort mer enn husleien. Han kan ikke leve utelukkende av hockey.

Selv om han hadde fått nyss om at landslagsapparatet hadde kikket litt på ham var han sjokkert da beskjeden kom og jobbuken måtte byttes med landslagsdebut. Han fikk det svært travelt med å pakke bagen.

– Dette viser at man skal store på prosessen. Jobbe hardt. Jeg har holdt på med dette i 22 år nå. Det var kanskje på tide at jeg fikk betalt, sier Faret.

Jeg slet med å sove i natt og vred meg i sengen i tre timer før jeg sluknet. — Vegard Faret

Da RA pratet med den ferske landslagsmannen mandag morgen var han på vei til flyplassen. Søvnen hadde det blitt så som så med.

– Det er ganske sykt. Kampene som skal spilles er mot ganske så kjekk motstand også. Det er ikke bare en vanlig samling. Jeg slet med å sove i natt og vred meg i sengen i tre timer før jeg sluknet, forteller angriperen.

Stavanger-karen har vært lysende for nyopprykkede Lørenskog etter overgangen fra Stavanger Oilers etter denne sesongen. Han står med 25 målpoeng på 23 kamper så langt.

Det står i skarp kontrast til tre målgivende pasninger på 26 kamper for Oilers i 2022-2023, men forteller også mye om hvor mye rolle spiller inn på poengfangst i sporten.

Veien til landslagsplass for Vegard Faret har også vært lang og brokete. Han hadde en god og lang karriere på college i USA før han i fjor sommer satte kursen hjem til Stavanger. Etter prøvespill for Oilers fikk han en kort kontrakt – som etter hvert ble til ut sesongen. Han ble utelukkende brukt som rollespiller med sin tunge fysikk og lojalitet. I Lørenskog er han en av dem som skal dra lasset. Faret har vist at han behersker dette også.

Drømmer om utlandet

– Hva med framtiden nå som du vil få A-landskamper på CV-en? Hva er drømmen? Hvor lang er avtalen med Lørenskog? Er en retur til Oilers et tema?

– Jeg har alltid hatt en drøm om å spille i utlandet. Gjerne Tyskland eller Østerrike. Det hadde alltid vært kjekt å komme hjem til Stavanger igjen også en gang for å spille også. Avtalen min med Lørenskog går ut året. Vi får se, sier Faret – som vet at det er langt tøffere å rive til seg en slik type rolle i Oilers.

Han vil heller ikke se så langt fram i tid. For ham handler alt om å stole på prosessen. Så kommer resultatene. Det er noe han definitivt er enig med tidligere trener Todd Bjorkstrand om.

– Jeg prøver bare å ta en dag om gangen. Ikke se for langt fram. Gjør du det tror jeg du vil ødelegge litt for deg selv.

For selv om det har tatt tid har troen på prosessen nå betalt seg. Etter 22 år med hockey kan han sette to streker under svaret. Hardt arbeid lønner seg.

– Dette landslagsuttaket er uten tvil en enorm motivasjon for meg. Samtidig er det egentlig kun en validering av at det er smart å stole på det tankesettet. Jeg trener hver dag og misser knapt en økt. Spiser rett og sover når jeg skal. At det nå betalte seg viser at det funker. Resultatet gjør det hele enklere framover, avslutter den ferske A-landslagsmannen.

I troppen til denne ukens turnering finner vi en stor klan fra Stavanger. Foruten Faret er både Thomas Berg Paulsen, Mathias Trettenes André Bjelland Strandborg og Johannes Johannessen. Markus Vikingstad skal som nevnt ha trukket seg.

Blant østlendingene hos Oilers har Henrik Holm blitt etterinnkalt, mens Kristian Østby og Patrick Elvsveen ble tatt ut i den opprinnelige troppen.

Tidligere mangeårig Oilers-profil Daniel Bøen Rokseth er også med.

