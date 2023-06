Lillebror Kristoff trener like mye som proffene

Dagen før Alexander Kristoff sikret seg sitt femte NM-sølv (han har også to gull) tegnet en ny Kristoff seg inn i landeveissyklingens historiebøker da han sikret seg sølv på juniorenes fellesstart under mesterskapet i Sandnes.

Felix Ørn-Kristoff deler mamma med Alexander Kristoff og følger også det velprøvde suksessprogrammet til pappa Stein Ørn.

Vil bli bedre enn storebror

Der storebror Alexander nå står med 89 proffseirer i karrieren, er Felix helt i startfasen av sin karriere. Om det er mulig å kopiere er umulig å spå om alt nå.

– Han har jo klart mye, det er vanskelig å nå opp, sier 17-åringen til RA.

Helgens sølvmedalje er Felix Kristoff-Ørns beste plassering så langt i karrieren.

Det er nærliggende å tro at unggutten drømmer om å overgå storebroren sin etter hvert.

Alexander Kristoff etter NM på sykkel i Sandnes. (Carina Johansen/NTB)

– Ambisjonen er jo å gjøre det best mulig og vinne så mye som mulig, sier Stavanger-rytteren.

Til tross for at det er en vanskelig oppgave å nå opp til storebror Alexander, er lillebror klar på at han skal gjøre det han kan for å bli bedre enn han. Den unge Kristoff virker målrettet i sin tale.

– Selvsagt må jeg tro at jeg kan få det til, sier Kristoff bestemt.

Landslagsleder for landevei i juniorklassen, Kai Lexberg, skryter av mentaliteten til Felix Ørn-Kristoff. At 17-åringen sjeldent kommer med unnskyldninger, men anerkjenner ting som de er, trekkes fram på direkten.

Lexberg er klar på at det selvfølgelig er til god hjelp å ha en bror som har gått veien opp i forkant. Han peker på treningsviljen som den største likheten mellom de to.

– Når noen sykler ifra ham, så er han flink til å ta det til seg og bruke det som en motivasjon til å bli bedre, sier landslagslederen.

[ Kristoff glapp mestertrøyen til lagkamerat ]

Bedre utgangspunkt

Når man sammenligner de to brødrene på samme alderstrinn ser det lovende ut for lillebror. Pappa Stein Ørn er full av lovord om sønnens utvikling og tror også han kan nå langt.

– Alexander hadde jo én sølvmedalje i junior-NM han også, sier Ørn. Han legger til at Felix absolutt er i rute med utviklingen for å nå like langt, om ikke lenger enn broren Alexander.

Ørn forteller at det treningsprogrammet Felix har i dag er mer raffinert enn det Alexander hadde på samme tid. Erfaringen til storebror blir fort uvurderlig for lillebror. Akkurat slik Henrik Ingebrigtsen har gått opp stien for sine yngre brødre i friidrettens verden.

– Vi har mye mer innsikt i hva som kreves i dag enn det vi hadde for noen år tilbake, sier mannen som er stefar til Alexander Kristoff og pappa til Felix Ørn-Kristoff.

Sammen med et godt og spesialtilpasset program ment for syklister i Felix sin alder, skryter Ørn av det gode miljøet, sammen med den positive utviklingen som er i Stavanger Sykleklubb skal ha en stor del av æren for Felix sin gode utvikling.

– Felix profitterer veldig godt på det sterke miljøet i Stavanger Sykleklubb, sier Ørn.

Den unge syklisten fra Stavanger trener allerede like mye som World Tour-ryttere. Ørn påpeker at dette er nødvendig.

At han får slenge seg på storebror Alexander, på de øktene hvor det passer, er selvsagt en stor fordel. Det åpner også døren til økter med mange andre ryttere på det aller øverste proffnivået.

– World Tour-lag kontakter også stadig yngre ryttere enn tidligere, sier Ørn.

Nå er Ørn-Kristoff på vei til Nederland for å sykle Nations cup med juniorlandslaget. Senere i sommer står VM i Glasgow og EM i Nederland på programmet om alt går etter planen.

[ Andersen spurtslo konkurrentene vant fellesstarten i sykkel-NM ]