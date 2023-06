Kristoff glapp mestertrøyen til lagkamerat

Sandnes — Uno X-laget dominerte fellestarten for herrer og kjørte et perfekt taktisk spill mot de andre. Hovedfeltet ble stadig tynnet ut og samtidig stakk Alexander Kristoffs lagkamerat Fredrik Dversnes i brudd og fikk en solid luke med et par runder igjen.

Etterhvert tok Alexander Kristoff kampen. Han ønsket seg åpenbart sin tredje NM-tittel og fikk blant annet med sin gamle hjelperytter Sven Erik Bystrøm i en tremansgruppe. Etter litt taktisk spill stakk Kristoff av alene i et forsøk på å kjøre inn Dversnes dypt inne i den siste runden.

Mange hadde i forkant trodd at løypen i Sandnes og Gjesdal var for tung for Kristoff, men det ble ikke kjørt hardt nok i bakkene tidlig til å trette ham helt ut.

Med tre kilometer igjen av løpet på 185 kilometer var det kun 20 sekunder opp til Dversnes for Kristoff. Da de to gikk inn i Melsheia for siste gang var avstanden den likevel samme og Kristoff måtte innse at det ikke ville gå.

Saken oppdateres...

[ Andersen spurtslo konkurrentene og vant fellestarten i NM ]









---