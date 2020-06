Stavanger-kvinnens trener må ta pause

Følg RA Sporten på Facebook !

Hovedtrener Elisabet Gunnarsdottir (43) i svenske Kristianstad er rammet av helvetesild og må ta pause fra fotballen på ubestemt tid.

Den norske landslagsspilleren Therese Sessy Åsland spiller for Kristianstad, men har ikke debutert for laget etter overgangen fra LSK Kvinner. Hennes første seriekamp for laget, mot Göteborg 28. juni, kommer høyst sannsynlig til å gå uten Gunnarsdottir på sidelinjen.

LES OGSÅ: Oilers venter en tøff utfordring

Ifølge lokalavisen Kristianstadsbladet er treneren rammet av en alvorlig form for infeksjonssykdommen helvetesild.

– Jeg har gigantiske smerter. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier islendingen til avisen.

LES OGSÅ: Landro møter gamleklubben i første serierunde

– Det er klart at man er sliten med så lite søvn i kroppen. men jeg er ikke en som legger meg ned og gir opp. I stedet forsøker jeg å leve som vanlig, fortsetter Gunnarsdottir.

Åslands lag skal inntil videre ledes av assistenttrenerne Björn Sigurdbjörnsson og Johanna Rasmussen. Gunnarsdottir sier at hun håper å kunne se laget trene fra tribunen før seriestarten i slutten av måneden.

– Vi har et sterkt leder- og trenerteam, så jeg tror ikke at dette kommer til å påvirke spillerne. Og så skal jeg forsøke å være på plass og følge med med litt beroligende musikk i ørene.

LES OGSÅ: Dette sier Berntsen og Berisha om Vikings kampplan

Kristianstad ble nummer sju i Damallsvenskan sist sesong. Motstanderen i serieåpningen, Göteborg, tok sølv bak Rosengård.

LES OGSÅ: Slik tror Viking-trenerne disse nye reglene vil endre fotballen