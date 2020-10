Følg RA Sporten på Facebook !

Lørdag ble spissen igjen vraket. Det gjorde han tross for scoring sist – og skade hos Veton Berisha.

Bjarne Berntsen gikk i stedet for Even Østensen som hadde vært småsyk i forkant. Fysikk og fart var den korte forklaringen. Høiland er tredjevalg.

Om man gjør et forsøk på å tre inn bak Høilands etterhvert hårfagre manke, for å se det fra hans side, vil det vært lett å skjønne om frustrasjonen er stor nå. Grunnene er flere og har åpenbart bygget seg opp over tid. Signalene fra Berntsen er også meget tydelige med vrakingen.

Bakteppet da Høiland kom hjem var at han endelig skulle overta hovedrollen. I årene etter Sandnes Ulf hadde han vandret fra klubb til klubb i en rolle som superinnbytter. Han følte han leverte da mulighetene kom. Statistikken fortalte om en spiss som scoret. Etter returen leverte han så det sang da Viking rykket opp. Målfangsten var heller ikke dårlig i det halve året han fikk som førstevalg på topp i Eliteserien før skade satte ham ut i fjor.

Så begynte ting å skje. Først kjøpte klubben en ny spiss til syv millioner kroner i Veton Berisha. Høiland skjønte selvsagt at dette vil gjøre mye med hans muligheter. Etter en del betenkningstid signerte han en ny langtidsavtale. Han vraket faktisk samtidig muligheten til å bli utenlandsproff på en kort avtale.

Det skjedde omtrent samtidig som Bjarne Berntsen begynte å lefle med tanken om 4-4-2 – og med lovnader om at konkurransen skulle være reell.

I ettertid skjønner de fleste at den nok aldri var det. Berntsen hadde ganske sikkert tatt sitt valg i januar. Gode trenere har som regel foretrukket førstelag i hodet alt da. Det skal de også ha. Her var også politikk i spill med en så stor overgangssum.

Tilbake satt en forsmådd Høiland. I starten av sesongen boblet frustrasjonen over. Alle tett på så det. Vannflaskene gikk vegg imellom oftere enn normalt. Det endte med at Høiland ble utelatt fra troppen. Berntsen var ikke fornøyd og ville statuere et eksempel. Høiland, som gråt av glede tross vraking i cupfinalen noen måneder tidligere, hadde det ikke godt. Han elsker åpenbart Viking, men satt igjen med fotballens svarteper.

Likevel tok han seg i det. Høiland kom tilbake i troppen, men presterte ikke i de korte innhoppene han fikk og misset. Selv straffene ble blåst. Birollen kledde Høiland dårlig.

Så kom nyheten om at Sandnes Ulf var interesserte i å hente sin gamle spiss tilbake, men ingenting kulminerte.

Flere kilder har fortalt meg at det var Viking selv som satte prosessen i gang, men at Høiland sa nei. Viking skal sågar ha vært villige til å tette lønnsgapet.

Det er egentlig ganske lett å skjønne om hovedpersonen er frustrert om dagen.

Så har du Bjarne Berntsens side av saken. Det er lett å forstå ham også.

Fotballen handler om et større bilde enn enkeltspillere. All den tid Veton Berisha har scoret så mye som han har gjort har Berntsen åpenbart foretatt det rette valget for å gjøre Viking som klubb bedre. Nå har han en spiss som bidrar mer i ekstrempresset han ønsker – på toppen av alle målene. Han sitter også, på papiret, på en sabla god innbytter. Det er det som skal til for å gjøre en tropp bedre totalt.

Likevel kan ikke Berntsen heller sies å ha truffet på alt i denne situasjonen.

Jeg tipper han har undervurdert hvordan det er å ha en Tommy Høiland i flyten i troppen kontra det motsatte. Da må du som trener faktisk vurdere om spilleren bør være i klubben videre.

Mye tyder på at Berntsen både har stilt spørsmålet til seg selv og de andre trenerne i løpet av sesongen. Signalene som kommer nå kan vanskelig feiltolkes. Prosessen med å bli kvitt Høiland er godt i gang.

Så må man selvsagt spørre hvorfor Høiland fikk en så lang avtale? Det handler nok om at det var det som måtte til for å få signaturen, men behøvde man Høiland om Berntsen reelt sett var så trygg på Berisha som han sa? Og spesielt med Even Østensen i bakhånd?

Helst ønsket nok Viking at Høiland forlot klubben i overgangsvinduet som stengte mandag kveld. Da Berntsen pratet med Eurosport seint mandag kveld, i forbindelse med at overgangsvinduet lukket, var det ikke til å ta feil av.

Viking er helt åpne for et klubbskifte.

