Før kampen:

Oilers har virkelig kommet tilbake til det de var før koronapandemien stengte landet. En forferdelig sesongstart ble plutselig erstattet av tre strake seiere.

Det var kanskje ikke plutselig, for Oilers-trener Todd Bjorkstrand har i løpet av sine to år i Stavanger stadig snakket om prosessen for å bli bedre hver dag. Systemet må sitte for at Oilers skal framstå bra. Det har de gjort etter landslagspausen tidlig i november.

To strake borteseiere mot Narvik og Lillehammer ga Oilers nødvendig selvtillit før møtet med erkerivalen Vålerenga torsdag. Den kampen endte med 3-1-seier for Bjorkstrands menn. Scoringer fra unggutten Sander Hurrød, Rudolfs Balcers og Dan Kissel. Sistnevnte har vært Oilers' heteste spiller denne sesongen. Han står med 14 poeng på tolv kamper. Det gjør at han også bærer Fjordkraft-ligaens nye toppscorerhjelm.

En annen spiller som har markert seg den siste tiden er Chad Costello. Amerikaneren, med en fortid i tysk hockey, har gjort ti målpoeng på sine syv første kamper for Oilers. På de fire siste kampene har han åtte poeng, mot Kissels syv. NHL-utlånte Rudolfs Balcers har også levert varene. Ottawa Senators-vingen har syv poeng på like mange kamper.

Da spillerne var på plass i Oilers etter innreisekarantener begynte skadene å melde seg i stallen. Forrige lørdag måtte Nicolai Bryhnisveen og Patrick Ulriksen på sykehus under oppgjøret mot Lillehammer. De er tilbake på isen, og spilte i torsdagens oppgjør mot VIF. Ludvig Hoff og Joey Martin er fortsatt ute. Det samme gjelder den lokale unggutten André Bjelland Strandborg.

Den lokale tredjerekken har vist seg godt fram i de tre kampene etter landslagspausen. Markus Vikingstad, Thomas Berg-Paulsen og Simen Talge viser at kjemien fra ungdomshockeyen fortsatt er med dem på seniornivå.

Grüner ligger på niendeplass i Fjordkraft-ligaen. Det er sesongens første oppgjør mellom lagene. Håvard Østrem Salsten er lagets beste poengplukker. Han har ni poeng på ni kamper. Etternavnet er kjent for de fleste Oilers-supportere, da hans storebror Eirik Salsten spilte to sesonger i DNB Arena.

