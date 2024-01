Maktet ikke å ødelegge festen

Oppgjøret i CC Amfi var kampen Oilers måtte vinne for å ha et ørlite håp om å kunne forsvare sitt seriegull fra forrige sesong, og slik så det også ut fra start. Anders Gjøses mannskap, som kollapset fullstendig sist i 3. periode mot Sparta, kom solid ut.

I det som var en underholdende innledning skapte laget to-tre gode sjanser innledningsvis. Nærmest var Simon Bourque med et skudd i metallet etter drøye fem minutter.

Begge lag skapte flere sjanser i en severdig åpningsperiode, men Oilers klarte ikke å holde nullen inn. Tidligere Oilers-spiller Villiam Strøm sørget for at Storhamar tok ledelsen da han klinte til på direkten etter snaue 18 minutter. Henrik Holm var dekket og så aldri utgangen på den storvokste backens skudd.

Slo raskt tilbake

Oilers brukte likevel ikke lang tid før de slo tilbake. Etter snaue fem minutter av den andre perioden gjorde Dan Kissel det han har gjort best i en årrekke. Fra svært skrått hold trodde alle at han skulle spille en pasning, men amerikaneren prikket i stedet pucken i det lengste hjørnet på frekt vis.

Storhamar dominerte mer i den andre perioden og i så måte var det lite å si på at de tok ledelsen ved Patrick Thoresen med 17 sekunder igjen å spille før den andre pausen. Det var likevel måten det skjedde på som må være irriterende for Anders Gjøses menn. Andreas Klavestad rotet det til da han burde lempet pucken ut. Thoresen lot seg selvsagt ikke be to ganger.

Nok en gang slo Oilers ganske raskt tilbake. Martin Gran fikset 2–2 etter tre minutter av den tredje perioden. Scoringen kom også etter en feil. Denne gangen var det tidligere Oilers-spiller Sander Hurrød som var uheldig i egen sone.

Ut over i den tredje perioden var det jevnspilt, men Oilers hadde to raske overtall på rappen etter 48 og 52 minutter. Dessverre klarte ikke ligaens beste overtallsmannskap å utnytte det. Ikke lenge etter fikk de en tredje mulighet, men det endte raskt med en overgang og at Tristin Langan ble utvist da han halset bakover for å forhindre mål.

Det endte likevel med det femte tapet av fem mulige for Oilers mot Storhamar denne sesongen. Kampen endte med overtid, slik tre av de fem kampene mellom lagene har gjort i år.

For etter kun 28 sekunder av overtiden ble Henrik Holm liggende nede i målgården og svømme. Dan Kissel virket også å stanse opp, men det gjorde ikke Patrick Thoresen. Han utnyttet situasjonen og klinte inn 3–2.

Med det sendte han også CC Amfi til himmels. Dette var Storhamars 21. strake seier i serien. Med det satte laget ny klubbrekord.

Salintiri debuterte

I forhold til et seriegull betyr neppe dette resultatet mye for Oilers. Laget ligger realistisk sett for langt bak Storhamar uansett.

Tidligere Oilers-trener Petter Thoresen var før kampen klar i talen til rettighetshaver TV2 på at han ikke tror det betyr så mye at Storhamar har slått Oilers i fem strake kamper i forhold til sluttspillet. Der kan fort disse to lagene møtes.

– Sluttspill er blanke ark, men det er selvsagt ikke gøy å bli nullet i grunnserien. Det må Oilers takle om det skjer, men det er nesten like vanskelig å være Storhamar og ha vunnet så mye som vi har. Vi kan ikke bry oss om hva andre føler, men må konsentrere oss om oss selv, sa Thoresen.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes var også tydelig på at laget var revansjelystne etter kollapsen mot Sparta sist. Slik så det også ut. Samtidig holdt det ikke hele veien mot suverene Storhamar.

– Det er en revansjelysten gjeng som kommer her. Ikke bare etter det som skjedde i sist kamp, men også i forhold til det som har skjedd i det andre kampene mot Storhamar i år, sa Trettenes.

NB! Anthony Salintiri ble spilleklar og fikk sin debut for Oilers. Nykommeren fra Graz spilte i 3. rekken sammen med Andreas Heier og Tristin Langan.

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Storhamar-Stavanger Oilers 3–2 e.f (1-0, 1-1, 0-1, 1-0)

CC Amfi, 4435 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (17.46) Villiam Strøm (Thoresen).

2. periode: 1–1 (24.38) Dan Kissel (Trettenes), 2–1 (39.43) Patrick Thoresen (Quenneville).

3. periode: 2–2 (43.12) Martin Gran (Mauldin).

Overtid: 3–2 (60.28) Patrick Thoresen (Quenneville).

Utvisninger: Storhamar 7x2 min. Oilers 3x2 min.

Dommere: Marcus Wannerstedt, Roy Stian Hansen.

Skudd: 34–26

---