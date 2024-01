Det har vekket stort engasjement etter at det ble klart at Tommy Kristiansen legger opp. Både sportssjef og tidligere trenere er klare på hva de tenker om hovedpersonen selv og det han har oppnådd.

Sportssjef i Stavanger Oilers, Pål Haukali Higson (47) forteller til Rogalands Avis, at det kom som et sjokk da de forsto omfanget av skaden.

– Vi hadde ikke trodd at skaden skulle være så alvorlig, og dette er naturligvis et veldig stort tap for klubben, sier Higson.

Etter ni sesonger i Oilers-drakten, har den høyreiste sarpingen klart å bli en verdsatt del av klubben. Sportssjefen sparer ikke på kruttet da han blir spurt om å beskrive sin nr. 91, og hva han har betydd de årene han har spilt for Oilers.

Pål Haukali Higson mener det er trist at Tommy Kristiansen tvinges til å legge opp.

– Tommy er sannsynligvis den største profilen som klubben noen gang har hatt. Vi har enormt mye å takke han for i de årene han har vært her, og vi må være glade for at det varte så lenge som det gjorde. Vi er evig takknemlige for alt han var med på å utrette, både på og av isen, mener Higson.

Enda han har vært hockeyspiller, og blitt målt og betalt for det han har gjort på isen, takkes han også for det engasjementet han har hatt utenfor.

– Han bryr seg om alt og alle, enten det er i eller utenfor klubben. Det er et veldig stort tap for klubben. Vi mister ikke bare en veldig god spiller, men også et veldig bra menneske og profil. Vi kommer til å savne den personen han er, sier han.

Skryt fra gamletreneren

Nåværende Storhamar-trener, Petter Thoresen (62) har vært trener for Tommy Kristiansen for både Stavanger Oilers og Norge. Han har bare gode ting å si om sin tidligere spiller.

– Tommy har vært en drøm å ha i lagene jeg har trent. En spiller som alltid gjør den harde jobben og står opp for laget sitt, forklarer Petter Thoresen.

Petter Thoresen mener Tommy Kristiansen bør være stolt over hva han har utrettet i karrieren sin.

Thoresen var i Oilers da Kristiansen først kom til Stavanger og de har vunnet flere seriemesterskap og NM-gull sammen. Storhamar-treneren mener Kristiansen har vært en ressurs å ha både på isen og i garderoben.

– Han var en ekstremt viktig spiller, som alltid gikk foran og satte standarden for de andre, mener Thoresen.

Han beskriver Kristiansen som en person med et skikkelig glimt i øyet og en ordentlig lagspiller.

Thoresen er også tydelig på at han synes det er trist at Oilers’ stjerne tvinges til å gi seg.

– Dessverre er det helsen som setter en stopper for Tommy og det er aldri hyggelig å se, avslutter han.

FAKTA: Tommy Kristiansen

Den 9. Januar, 2024, ble det offentliggjort at Tommy Kristiansen legger opp som hockeyspiller.

Han fikk proff-debuten i barndomsklubben Sparta Sarpsborg, tilbake i 2005.

Hele sju seriemesterskap og sju kongepokaler rakk Tommy Kristiansen å vinne, for henholdsvis Sparta og Oilers.

Han fikk 32 offisielle landskamper for Norge

– Han er hel ved

Sjur Robert Nilsen (56) er hovedtrener i Tommy Kristiansens tidligere klubb, Sparta Sarpsborg, og de to har kjent hverandre i lang tid.

Nilsen var selv klar over at Oilers’ nr. 91 var nødt til å legge opp, og åpner opp om at de to hadde en fin samtale i forrige uke.

– Det er klart det er vemodig når noen blir tvunget til å gi seg med noe som har vært en så stor del av livet, på grunn av skader, mener Sjur Robert Nilsen.

Sjur Robert Nilsen har for tiden med seg Jonas Holøs i sitt trenerteam, som selv ble tvunget til å legge opp som følge av skader etter forrige sesong. Han mener likevel at begge kan se tilbake på fantastiske karrierer.

Sjur Robert Nilsen beskriver Tommy Kristiansen som en kriger og en herlig type.

– Tommy er en skikkelig kriger med en enorm stå på-vilje. Samtidig er han er fargeklatt som skaper mye engasjement hos både hjemme- og bortesupporterne, humrer Nilsen.

Sparta-treneren mener det faktum at det er skader som til slutt satt en stopper for Kristiansens hockeykarriere, forteller en hel del om han som spiller.

– Det viser at han aldri har trukket seg fra en duell og alltid gitt 100 %. Han har all grunn til å være stolt av seg selv. Han er hel ved, beskriver Nilsen.

Både Higson, Thoresen og Nilsen har kun gode ting å si om 34-åringen fra Sarpsborg. Til tross for at hovedpersonen selv ikke har mulighet til å bidra videre på isen, kommer han fortsatt til å bidra denne sesongen for Stavanger Oilers, men heller utenfor vantet.

