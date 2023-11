Sjekk disse Holm-tallene!

Stavanger — Det er lenge siden Fredrikstad-karen fikk status som en levende legende i Oilers. Samtidig lever han på ingen måte på gamle meritter. Etter 19 kamper av grunnserien i år styrer han faktisk mot sin beste sesong noensinne – om en skal ta hensyn til historiske tall.

Redningsprosenten hans er nå på 92,8 prosent. Det er like under hans personlige rekord fra 2019-2020-sesongen. Da endte han med å redde 93 prosent av alle skudd.

Ser du på snittet av innslupne mål per kamp er utviklingen er dog tallet så langt oppsiktsvekkende. 1,63 baklengs per spilte kamp er soleklart best i karrieren. Det til tross for at han satte ny norsk rekord i å holde nullen i fjor.

Spillestil og forutsetninger

Dette har Holm klart til tross for at de fleste kan se at skuddene oftere kommer fra farligere soner denne sesongen enn forrige. Forklaringen handler nok mye om at tidligere trener Todd Bjorkstrand var ekstremt opptatt av sitt defensive system. Skudd skulle kun slippes til fra bestemte sted på isen.

Spillestilen til amerikaneren gikk samtidig ut over frihet og kreativitet offensivt i spillet. Under Anders Gjøse gis det mer av dette, men da får også Holm kjørt seg mer. Blant annet med flere overganger og én mot én-situasjoner. Det gjør det hele bare mer imponerende.

Men hvor mye forteller egentlig redningsprosent alene om prestasjonene til en keeper i hockey?

– Det gir en pekepinn, men GAA (Goals Against Average) er mer viktig. Det å slippe inn få mål per kamp er jo det viktigste av alt, sier Holm til RA.

Det handler om å utforske nye ting og pirke i detaljer. Gamle hunder kan selvsagt lære nye triks. Keeperspill er detaljer. — Henrik Holm

Handler tallene i år kort og godt om at Henrik Holm faktisk er bedre enn noensinne? Har han tatt ytterligere steg i en alder av 33? Selv liker han å tro det.

– Litt av nøkkelen med keeperspill er søken etter utvikling. Det må du gjøre uansett stadium i karrieren. Uten det kan det plutselig si stopp når du er 25. Det handler om å utforske nye ting og pirke i detaljer. Gamle hunder kan selvsagt lære nye triks. Keeperspill er detaljer. Så må du også ta vare på kroppen. Det har jeg lykkes bra med. Jeg er veldig sjeldent skadet og tåler fortsatt å stå veldig mange minutter, sier Holm.

– Hva har den gamle hunden lært denne sesongen med Sakari Lindfors som ny keepertrener?

– Han har hatt blikket veldig rettet mot aktive hender og på å ha høyde i målgården. Sakari er en gammel keeperlegende selv. Han er også veldig god på hvordan jeg skal håndtere storkamper psykisk, sier Holm.

I løpet av årene i Oilers har en rekke keepertrenere. Han har plukket opp noe av alle. Det so ikke passer ham forkaster han.

Har planen klar

Skal Oilers spikre den perfekte uken, og ta ni poeng, må Storhamar knertes på den store isflaten i CC Amfi. Holm vet at han må være på.

– Det er den tøffeste testen denne uken som venter lørdag, slår Holm fast.

Han håper Oilers klarer å unngå at Storhamar får vende spillet for mye og for ofte. Så håper han Oilers fortsetter med å være gode foran begge målene.

– Vi har vært effektive nå og de store kampene avgjøres ofte foran målene. Det er en klassisk ting å peke på, men slik er det.

– Hvor forskjellig er det egentlig å spille hjemme I DNB Arena på liten isflate og borte på den store flaten på Hamar?

– Det er noe helt annet med mer plass. Der er det kanskje viktigere enn noe annet sted å jobbe som en tett enhet på fem sammen for å beskytte de viktigste områdene, avslutter Oilers-keeperen.

---

FAKTA

Redningsprosent/GAA (snitt mål imot per kamp) grunnserien Henrik Holm:

2023-2024: 92,8 %/1,63

2022-2023: 92,1 % 1,80

2021-2022: 91,5 %/1,87

2020-2021: 92,5 %/2,05

2019-2020: 93%/1,85

2018-2019: 92,7 %/2,10

2017-2018: 91,1 %/2,48

2016-2017: 92,6 %/2,07

2015-2016: 92,7%/1,85

2014-2015: 90,9%/2,26

2013-2014: 91,6%/2,45

2012-2013: 91,8%/2,31

2011-2012: 92,2%/1,96

Kilder: Pointstreak.com og hockey.no

---