Fra skademareritt til Oilers-helt

De siste kampene har det løsnet skikkelig for den canadiske centeren Tristin Langan. I den eventyrlige opphentingen mot Vålerenga tirsdag kveld bidro han med to mål i 6-3-seieren.

Oilers-spilleren har fem målpoeng på de to siste kampene.

– Er du fornøyd?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil alltid stå på for å bli enda bedre. Det er også noe med å nyte kampene, og tirsdagens seier var ekstra stor. Vi må tenke dag for dag, og kamp for kamp, sier Langan til RA.

Kneskade og sesongen

De store kontrastene står opp mot slik sesongen startet for 24-åringen. Han er i Europa for første gang, og i generalprøven mot Frisk Asker i august måtte han gi seg. Kneet gjorde det uutholdelig å spille. Med skinne på kneet canadieren sakte, men sikkert på veien tilbake. Ut fra forutsetningene gikk det raskt, og han var tilbake i spill i september.

Så langt har det ført til 15 målpoeng på 17 kamper, men det var langt fra gitt at det skulle gå så raskt å komme seg i form for Langan.

Mens han var skadet spilte lagkameratene store kamper i Champions Hockey League. 24-åringen visste også at den dagen han var tilbake måtte han prestere.

– Det var vanskelig. De andre på laget hadde jo flere kamper i kroppen, og jeg måtte raskt i gang. Heldigvis følte jeg at formen kom fort, sier Langan.

De fem målpoengene på de to siste kampene har naturligvis gjort sitt for at selvtilliten er høy. Fire av dem er mål.

– Er du først og fremst en målscorer?

– Det vil jeg si at jeg er, men det er det samme for meg hva treneren vil bruke meg til. Jeg kan score mål, sette opp spill eller være en viktig defensiv spiller. Jeg vil gjøre det som må til for å vinne, sier Langan.

Oilers-spillerens dilemma

Så langt har han ikke angret på valget om å ha Stavanger som første destinasjon i Europa. I sommer sto 24-åringen i et dilemma. Han hadde mulighet å fortsette i ECHL-klubben Orlando Solar Bears (nordamerikansk nivå tre), og flere europeiske ligaer var aktuelle. Etter det RA kjenner til hadde Langan tilbud fra Slovakia, Sverige og Storbritannia.

Valget falt på Oilers og EHL etter samtaler med agent Darryl Wolski og eks-Oilers Stephan Vigier.

– Oilers har levert langt over det jeg forventet. Stavanger er en nydelig by, og jeg kommer godt overens med alle på laget, sier Langan.

Også på hjemmebane har han funnet ut av det. Selv om han kom alene til Stavanger er det ikke langt til nærmeste kamerat. Det har seg slik at Simon Bourque bor i leiligheten under ham. Cliff Watson og familien er også naturlige omgangsvenner.

– Vi har en del felles venner etter noen år i de samme ligaene, sier Langan.

Torsdag kommer Sparta til DNB Arena for kamp i EHL. Det er noe han gleder seg til.

– Det blir tøft. De er harde å spille mot, men vi har heldigvis hjemmebane denne gangen, sier Langan.

I Vålerenga-kampen fikk de støtte fra 4001 tilskuere på tribunen i DNB Arena. Energien og trykket i hallen er uten tvil med på å løfte prestasjonene på isen.

Det tror han kommer godt med.

– Så må vi være flinke å legge pucken dypt i sonen og smadre målet, sier 24-åringen.

Oilers-Sparta starter klokken 18.00 og kan følges direkte hos Rogalands Avis.

---

TRISTIN LANGAN

Født: 15. desember 1998

Sted: Swan River, Manitoba, Canada.

Posisjon: Center

Fatning: Venstre

Høyde: 183 centimeter

Vekt: 88 kilo

---