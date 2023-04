Oilers-spiller tygger på flere tilbud

Konsekvensen av at Hurrød har spilt bra som back er at han nå står i en situasjon hvor han har flere alternativer for den kommende sesongen. Etter det RA kjenner til skal Oilers være en av klubbene som har tilbudt 23-åringen kontrakt.

Selv mener Fredrikstad-gutten at det de neste dagene uansett bare vil bli feiring av byttå – som de vant i sjuende NM-finale mot Storhamar mandag.

– Det er litt uvisst, med tanke på at jeg har utgående kontrakt i Oilers og sånn. Jeg skal ta alt etter feiringen, sier Hurrød til RA.

Planen hans er å fortsette som back, en posisjon han prøvde for første gang denne sesongen på grunn av skadesituasjonen i DNB Arena. Det ble brukt flere nødløsninger, som blant annet importløperen Paul Bittner. For Hurrød ga det derimot både mer spilletid og mersmak.

– Har du noen tanke om hvor du ender opp?

– Jeg har ikke bestemt meg ennå, og skal snakke med agenten når jeg er ferdig med feiringen, sier Hurrød.

Det blir uansett store endringer i Oilers’ backkorps i løpet av sommeren. Etter det RA kjenner til skal Martin Lefebvre til Finland, mens Christian Bull drar tilbake til Østerrike etter et kort opphold i Stavanger. Kaptein Dennis Sveum har lagt skøytene på hyllen og Daniel Bøen Rokseth går til erkerivalen Vålerenga.

---

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Martin Lefebvre (ut, Finland), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen, Rob Bordson, Oliver Calik, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød, Sander Husebø, Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26) og Tommy Kristiansen (23/24).

---