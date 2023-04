Forutsetningene er bedre enn sist

De to største trenernavnene i den korte Oilers-historien er Petter Thoresen og Todd Bjorkstrand. Titlene og suksessen taler sitt eget språk. Å komme inn som erstatter for ledere med slik suksess er vanskelig. Det viser seg stadig i de fleste idretter – både på klubbnivå og i landslagssammenheng.

Siste gang Oilers skulle gjøre øvelsen tok Pål Gulbrandsen steget opp fra å være assistent for Petter Thoresen til å bli hans etterfølger. Den tidligere lagkameraten til Anders Gjøse leverte gull på direkten, men det skurret likevel i kulissene. Sesong to ble den siste. Litt for mye var satt fra før. Det ble vanskelig for Guldbrandsen å gjennomføre hva han ville. De kritiske spørsmålene kom raskt.

Omstendighetene nå er likevel noe annerledes og sannsynligvis noe enklere å håndtere. Der det fortsatt var tidligere lagkamerater av Gulbrandsen igjen i stallen er det nå renset for dette hos Oilers med exiten til Dennis Sveum. Den avstanden betyr ofte noe.

Sannsynligvis hjelper det også at Gjøse har stått på utsiden og sett inn på Oilers i en del år. Han har nå langt bedre forutsetninger for å komme inn med et friskt blikk på ting og gjøre endringene han ønsker. At hele trenerteamet skiftes ut forsterker også dette ytterligere. Han vil få langt større manøvreringsrom enn hva Gulbrandsen nok i sin tid fikk.

På samme tid er Gjøse lokal. Han har spilt i Oilers og er vokst opp i Stavanger-hockeyen. Kulturen og kravene ligger allerede i blodet. Han vet hva han går til og Oilers vet langt på vei hva de får. Når en skal inn i en gjenoppbyggingsfase kan det være en fordel. At klubbens nye trener også har en forkjærlighet for talentutvikling, og lang erfaring fra U-landslagene, kan også være en stor fordel i klubben med flest spillere og kanskje best akademi i Norge.

Presset blir likevel stort. Gjøse fikk kjenne på det fra omgivelsene på Hamar, men i Stavanger kommer det ofte vel så mye fra innsiden.

Da Gulbrandsen skulle erstatte Thoresen var det definitivt en forventning og et krav om å vinne noe på direkten. Laget var bra og det ble brukt penger underveis. Dette ligger ikke like naturlig sterkt i dagen nå som hovedaksjonær Tore Christiansen utad allerede har varslet et større generasjonsskifte og gjenoppbygging av klubben. Alle skjønner at dette fort kommer til å ta litt tid. Så gjenstår det å se hvor mye tålmodighet Christiansen egentlig har.

Selv om Anders Gjøse har vært trener relativt lenger er likevel erfaringen hans som hovedtrener på A-lagsnivå begrenset til to sesonger. Det er ingen tvil om at ansettelsen også innebærer en risiko for Oilers. Samtidig har klubben vist vilje til å ta sjanser før. Både da de gikk for Gulbrandsen, men også med tankene og signalene om at det egentlig var Juha Kaunismäki som skulle få sjansen neste gang.

Slik ønsket ikke Kaunismäki det selv av flere grunner.

Når Anders Gjøse nå skal prøve å bygge opp et nytt mesterlag kommer vi nok til å se en del likhetstrekk med Todd Bjorkstrand hockeymessig. Han er nok likevel ikke så ekstrem som forgjengeren rent taktisk.

Som leder er han mer moderne og inkluderende enn den høyst autoritære Bjorkstrand. Det kan slå bra ut på kort sikt. Det var åpenbart slitasje involvert da Oilers og amerikaneren nå skilte lag. Det langsiktige løpet er vanskeligere å spå om.

Ingenting hadde likevel vært kjekkere enn om en lokal trener kunne lykkes over tid med Oilers. Spesielt ikke om en underdog som Gjøse, med den historien han har, kan klare det.

