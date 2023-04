Blir ny Oilers-trener: – Gleder meg enormt

Stavanger — Klubbledelsen har lenge vært åpne på at Gjøse har vært en het kandidat til stillingen og nå er det offisielt at Oilers satser lokalt på trenerfronten de neste årene. Klubben hadde 25 kandidater innledningsvis og har kjørt en grundig prosess. Til sist var det tre kandidater igjen som begge var gjennom to runder med klubben.

– Den nye hovedtreneren i Stavanger Oilers er Anders Gjøse, sa sportssjef Pål Higson.

Som hovedtrener har Gjøse to sølvmedaljer fra tiden i Storhamar å slå i bordet med. Han har også ledet de norske U-landslagene over flere perioder. Nå blir jobben hans å ta Oilers gjennom et større generasjonsskifte etter to sesonger med både seriegull og NM-gull.

Må bygges på ny

Klubben var under pressekonferansen tydelige på at disse endringene er en av de viktigste grunnene til at klubben nå velger den lokale løsningen. Gjøse skal bygge bruer til en klubb med 1500 medlemmer. Samtidig skal han forvalte og foredle det eksisterende.

– Jeg gleder meg enormt, sa Gjøse – og fortsatte:

– Det er en stor hockeyklubb under A-laget til Oilers som har vanvittig gode forutsetninger. Det er gjort en stor jobb fra da jeg selv gikk gradene i Siddishallen. Å bygge bruene, å gjøre veien opp enda bedre, ser jeg på en stor del av jobben, sa Gjøse.

– Skjerper og kribler

Den nye Oilers treneren kjenner samtidig aller mest på ansvaret for A-laget og spillerne som alt er der. De som er igjen etter gull to år på rappen.

– Det er bygget en kultur og et fundament. Samtidig føler jeg selv at det er mulig å bygge videre på det. Gruppen har en spennende kjerne. Nå er jeg privilegert som får ta det videre.

Gjøse legger heller ikke skjul på at det er noe helt ekstra å komme hjem. Å få gjøre forsøket på å bli profet i egen by trigger voldsomt.

– Det skjerper og kribler ekstra at jeg får gjøre dette hjemme.

---

FAKTA

Navn: Anders Bartlett Gjøse

Født: 2. desember 1984 i Stavanger

Høyde: 180 cm

Spillerkarriere: Back som spilte for Lillehammer og Stavanger Oilers. Har landskamper for Norge på U18 og U20-nivå. La opp midt i 2007/2008-sesongen.

Hovedtrener: Oilers 2 (2007/2008), Norge U16 2011-2014, Lillehammer U18 2015-2017, Norge U18 2014-2017, Norge U20 2017–2020 og 2022-2023, Storhamar 2020–2022.

Assistent: Frisk 2012-2014, Lillehammer 2014-2015, Sparta 2018–2020 og Norge A fra 2020–2022.

Annet: Var daglig leder i Rosenborg i 2011/2012 og hadde ansvar for videoanalyse i Frisk i 2012/2013.

---