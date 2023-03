Oilers-legenden legger opp

Når Stavanger Oilers er ferdig med finaleserien mot Storhamar, legger kaptein Dennis Sveum opp. Det melder Oilers på egen nettside fredag.

Sveum har i samråd med sportssjef Pål Higson valgt å gå ut med dette nå, før finalene starter opp. Så er det sagt, og fokus kan være helt og holdent der #41 ønsker å ha det. På isen, skriver klubben.

Sveum kom til Oilers fra Lillehammer før 2007/2008-sesongen. Siden har han vært en av grunnstammen i laget.

Sveum har 795 kamper for Oilers. Dersom finaleserien, som starter mandag 3. april, går over minst fem kamper - runder Sveum 800 kamper for Oilers.