Tidligere Oilers-trener har hentet Brejcak

Backen Jan Brejcak fikk kun seks kamper (fem i Fjordkraft-ligaen og én i Champions Hockey League) i løpet av to skadefylte måneder som Oilers-spiller. Det medførte at 33-åringen ikke fikk ny avtale da korttidskontrakten på to måneder gikk ut.

Torsdag ble han klar for en tidligere Oilers-trener, nemlig Lubos Pisar. Slovaken jobber nå som sportsdirektør i Banska Bystrica, som spiller i den slovakiske toppserien Extraliga. Han var assistenttrener i Oilers under Todd Bjorkstrand fra 2019 til 2022.

– Vi har jobbet med å forsterke oss defensivt den siste tiden, så vi er glade det ordnet seg for oss, sier Pisar til klubbsiden om signeringen av den defensive backen.

Lubos Pisar har hentet en tidligere Oilers-spiller til Banska Bystrica. (Kristoffer Knutsen)

Han gjennomførte den første treningen med laget torsdag, og kan allerede fredag være kampaktuell.

Brejcak var tydelig på at det ikke ble noen ny klubb i 2022 før han forlot Stavanger.

– Nå må jeg først bli frisk etter to kneskader på kort tid, så får jeg gjøre en vurdering angående veien videre. Jeg skal uansett hvile fram til jul, sa Brejcak til RA.

Tidligere har Brejcak vært innom klubben tre ganger, blant annet med åtte kamper før han signerte for Storhamar forrige sesong. Den slovakiske backen gjorde seg bemerket i Fjordkraft-ligaen da han bet sin senere lagkamerat Tommy Kristiansen i fingeren da Oilers tok imot Storhamar. Ved returen til norsk ishockey snakket begge to ut om at det tilhørte fortiden, og at de gledet seg til å spille sammen i Oilers.

Det ble ikke mange kamper de fikk sammen før Brejcak måtte i gang med rehabilitering etter den andre kneskaden på like mange måneder.

