Disse spørsmålene må Oilers finne svaret på

Etter en høydramatisk kamp sju mot Sparta tok Oilers seg videre til NM-finalene for første gang på fem år. Nå venter Storhamar i finalene, og for en fest det blir. Før det er det greit å oppsummere det som kanskje har vært den jevneste og mest intense sluttspillduellen i klubbhistorien. For femte gang i Oilers-historien gikk en sluttspillserie til kamp sju. Der ble det avgjort etter en minst like intens duell utenfor isen.

Trenerduellen mellom Oilers’ Todd Bjorkstrand og Spartas Sjur Robert Nilsen har vært spennende, og nærmest vært der det ble avgjort. Lagsport handler om trekk og mottrekk, og i kamp sju dro Bjorkstand en kanin opp av hatten. Måten Oilers presset på ble endret fra de seks første kampene, og i tredje periode klarte Oilers å få hull på den inntil da målløse kampen.

To defensivt strukturerte lag som gjør lite feil fører til lite mål. Underholdningsverdien handler ikke om antall mål som scores, men hvor jevne kampene er. Samtlige av de seks første kampene endte med ettmålsseiere, og én av dem etter overtid.

Sparta-trener Nilsen knakk definitivt Oilers-koden i løpet av semifinaleserien, og skal ha honnør for å ha presset den til sju kamper. Noe av det som har kjennetegnet Sparta gjennom sesongen er hvor solide de har vært. Noen mener at Oilers burde kjørt over Sparta, og selv trodde jeg på en serie med fem til seks kamper, men Nilsens lag har levert varene på isen. Mye av grunnen til det ligger i det grundige analysearbeidet Sparta åpenbart har gjort.

[ Holm stengte buret da Oilers tok seg til finalene ]

Styrespillet til Oilers, eller fellen (trap, engelsk) som det kalles, er noe som har eksistert i ishockey i mange år. Den legendariske NHL-treneren Scotty Bowman brukte det tidvis gjennom sin trenerkarriere, mens Washington Capitals irriterte Vegas Golden Nights og vant sportens største trofé – Stanley Cup – med det i 2018.

En god felle i midtsonen reduserer sjansen for motstanderen til å komme inn i offensiv sone og etablere spill. Samtidig er spillerne rettvendte og klare for å stikke rett i angrep dersom de vinner pucken. Det sparer også energi. Sparta-trener Nilsen snakket før semifinaleserien om Oilers’ evne til å variere mellom høyt og lavt press. Det var helt avgjørende da Oilers tok gull i Fjordkraft-ligaen, og nå viser Bjorkstrand endringer som gjør det uforutsigbart.

Det er ingen stilpoeng i ishockey, så Oilers-treneren stikker av med seieren i trenerduellen. Likevel kan Nilsen ta sommerferie og vite at med store deler av laget signert til neste sesong, og en utrolig sterk utvikling gjennom denne sesongen, så vil det etter alt å dømme bli kamp om både seriegull og byttå våren 2023.

Før Oilers tar sommerferie skal de spille best av sju kamper mot Storhamar. Der blir trenerduellen for Bjorkstrand mot Nilsens tidligere assistenttrener, Anders Gjøse. Stavanger-karen har fått Storhamar-maskineriet til å se ut som gull i sluttspillet. Etter sesongen er han ferdig som Storhamar-trener. Da skal tidligere Oilers-trener Petter Thoresen inn. Det at klubben valgte å avslutte med Gjøse, og at han er inne i sin siste måned som trener på Hamar, er kanskje motivasjon nok til å gå hele veien. Han vil uten tvil vise at klubben tok feil valg. Arven etter Gjøses to sesonger på Hamar er ett seriesølv og én NM-finale.

For at Oilers skal hindre Storhamar er det noen nøkkelpunkter Bjorkstrand må ta tak i, og finne svaret på:

Tilpasningen til stor is på Hamar

Hindre Storhamar i å score mål

Få opp egen effektivitet

[ Dette er Oilers-spillernes beste sluttspillminner ]

Effektiviteten har vært et problem i semifinalene mot Sparta. Da Rob Bordson sendte Oilers i føringen, med det som viste seg å bli det avgjørende målet i kamp sju mot Sparta, var det etter over 40 skudd på mål. Riktignok er det ikke 40 reelle målsjanser, og Tobias Normann sto på hodet etter han kom inn for Jake Paterson i Sparta-målet, men effektiviteten kan definitivt bli bedre. Der er det en kode som må knekkes i finalene.

Tiden til å finne ut av det blir lang, til sluttspill å være. Oilers får over én uke med pause, og den vil brukes til å finne en resept for å slå Storhamar i kamp én andre påskedag.

For nå er det bare én ting i hodet til spillere og trenere:

De skal vinne byttå!

[ Dette er Stavanger-mannen som trener Storhamar ]