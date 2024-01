Trenerdebutanten: – Selvsagt spesielt

Vikings mangeårige 2-lagstrener og venstreback leder de lyseblå i kamp for første gang etter at han forlot Jåttåvågen etter sist sesong.

– Sånn sett blir dette selvsagt spesielt. Jeg jobbet der svært lenge. For Sandnes Ulf som lag blir det også det. Veldig kjekt med en slik motstander i første kamp for året. Nå får vi se hvordan vi ligger an og hvor nivået er, sier Pereira til RA.

OBOS-klubben har når vært igjennom en oppkjøringsperiode på fire uker. Pereira har terpet mye på første fase både offensivt og defensivt. Presspill og frispilling er det han håper å se igjen i det som blir en 4-3-3-utgave av de lyseblå mot Viking.

Flere debutanter

Også andre enn treneren får sin debut – selv om et par av nykommere ikke er klare.

– Jarmund Kvernstuen har vært god i oppkjøringen, men har fått en føling i hamstringen. Der tar vi ikke sjanser. Han står over. Andreas Nyhagen er heller ikke klar. Han sliter med en lyske.

Av de som får sin debut er Isak Tomar Hjorteseth, og den danske nysigneringen Mads Thorsøe Bager.

Vidar-spissen Bård Brandeggen får også sjansen mot Viking. Pereira erkjenner at han liker det han har sett fra prøvespilleren.

– Han er interessant for oss og har vært positiv på trening. Nå blir det fint å se ham i kamp. Han er direkte i spillestilen og har «punch», sier Ulf-treneren.

Han varsler også at flere unge spillere fra egne rekker skal få en sjanse.

Oppmerksomheten rundt kampen er stor og det er solgt godt over 1000 billetter allerede.

Jensen gleder seg

Viking-trener Morten Jensen gleder seg også.

– Det blir veldig kjekt å møte Thomas i debuten hans.

Han forteller at ingen av de som spilte mot Las Palmas sist uke er utilgjengelige hos Viking, med unntak av en syk Lars Erik Sødal. David Brekalo spiller ikke i avvente av en overgang. Aftenbladet meldte onsdag at det var kommet et forbedret bud på ham fra Orlando, samtidig som Bodø/Glimt og Molde lusker i kulissene. Det siste har også RA fått bekreftet.

Samtidig er Patrik Gunnarsson i utgangspunktet med. Det er også Harald Nilsen Tangen.

– Dette blir ganske likt som i Spania. Vi vil nok bruke opp mot 22 spillere. Vi prøver å unngå 90-minuttere, men Viljar Vevatne og Joe Bell må kanskje spille hele kampen.

Jensen peker på at Vevatne skal spille høyre back.

Dette handler mest om å bygge fotballfysikk. Samtidig håper han å se mer av Vikings DNA. Jensen erkjenner at dette betyr mer enn kampen mot Las Palmas B. Slik er det med nabodueller.

– Det er viktigere å vinne denne – i den grad det er viktig i treningskamper, avslutter Jensen.