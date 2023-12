Oilers-skatten: Derfor øker utlendingenes inntekt

Det henger sammen med hvordan kontraktene utformes i Hockey-Europa, og Stavanger Oilers er ikke et unntak.

Importspillerne signeres med en nettolønn i euro. Det gjør at de nordamerikanske spillerne enklere kan sammenligne tilbud fra ulike land uten å sette seg veldig nøye inn i skatte- og avgiftssystemene. For eksempel kan Oilers gjøre en avtale om at en spiller skal motta 40.000 euro. Da er det Oilers som selv må gjøre utregningen på hva det koster å utbetale den summen.

Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson mener den svake kronen og dyre euroen har påvirket spillermarkedet mer økonomisk enn både koronapandemien, der flere nordamerikanske spillere enn vanlig valgte å legge skøytene på hyllen, og at det nordamerikanske ligasystemet er utvidet. NHL har de siste årene utvidet med to lag. Det har også ført til flere farmerlag i AHL (nivå to) og ECHL (nivå tre).

– Euro utgjør den store økningen for vårdel. Vi betaler ikke så mye mer i euro netto enn vi gjorde før. Dermed blir spillerens bruttolønn høyere, sier Higson til RA.

Hør Pucksnakk med Tommy Kristiansen her.

Lønn i norsk ishockey (EHL)

Lønnsutviklingen blant de norske spillerne er litt annerledes. Der mener Higson det har vært en jevn stigning de ti siste årene. Samtidig har det vært en økning etter koronapandemien, og færre utlendinger i ligaen fører til et større lønnspress på de beste norske spillerne.

Det drar i en mer profesjonalisert retning andre steder enn bare i Stavanger.

– Som hockeyspiller i Norge har man kommet til at man kan leve greit av det. Skal man gjøre store penger på å spille må man fortsatt ut og spille internasjonalt, sier Higson.

Pål Haukali Higson og Oilers må betale mer for å utbetale den samme lønnen til utlendingene. (Kristoffer Knutsen)

Dette kan de tjene i Hockey-Europa

Ifølge en oversikt fra agentbyrået 2112 Hockey Agency kan spillere i den svenske toppserien SHL tjene opp mot 290.000 euro etter skatt. Det er høyt sammenlignet med den norske ligaen EHL, som i samme oversikt står med 65.000 euro som høyeste forventede nettolønn. Den tyske toppligaen DEL har 275.000 euro som topplønn i oversikten, mens sveitsisk A-serie har 450.000 sveitserfranc som høyeste lønn. Det tilsvarer omtrent 5.619.000 kroner med vekslingskursen i starten av desember.

Det er fortsatt en del spillere som er nødt å studere eller jobbe ved siden av i Norge.

Tabellen med skattetallene for Oilers’ spillere og ledelse viser ikke hvor mye Oilers utbetaler i lønn til spillerne, men den alminnelige inntekten. Det kan inneholde arv, aksjegevinster og biinntekter.

Flere av de utenlandske spillerne har også kun vært en halv sesong i Norge i inntektsåret, og gjenspeiler ikke inntekten over en hel sesong.

De Oilers-spillerne med høyest inntekter på skattelistene er publikumsfavorittene Dan Kissel og Tommy Kristiansen. Duoen oppgis med en inntekt rundt én million kroner.

Etter det RA kjenner til er også det rundt toppnivået på hva en lønnspakke for en spiller kan innebære i Oilers.