Kraftig publikumshopp for Viking – som trenger folk

Det rapporterer ligaforeningen Norsk Toppfotball (NTF), som mandag la fram tilskuerstatistikk for Eliteserien og 1. divisjon i 2023.

Hovedfunnene er at det totale tilskuertallet i Eliteserien har økt med 27 prosent til 1,74 millioner fra 2022 til i år. 1. divisjon har hatt nedgang – mye fordi Brann rykket opp i fjor – men totaltallene for toppfotballen på herresiden er de høyeste på tolv år.

Totalt lokket Eliteserien og 1. divisjon 2.179.577 personer til å kjøpe billett til seriekamper i år. I årene fra 2009 til 2011 var man over 2,2 millioner hvert år, men siden har tallene vært lavere. I fjor lå det på 1,87 millioner.

Viking har vokst fra 9.910 tilskuere i snitt i fjor til 12.923 i år. Da de mørkeblå tapte 1–5 mot Rosenborg søndag kveld var det 14.950 solgte billetter.

I norsk klubbfotball opererer man med antall solgte billetter, som ikke nødvendigvis betyr faktiske tilskuere på tribunene.

Viking skal ha ny privatmarkedsansvarlig

Mandag gikk også Viking ut med at Frida Gloppen slutter som leder for privatmarked i Viking. Hun har hatt ansvar for salg av billetter og Viking+ (sesongkort), men det arbeidet skal nå noen andre overta etter tribunesuksessen klubben har opplevd.

– Det synes vi er dumt, men sånn er det i fotballen, sier Kjartan Salvesen til RA.

Viking søker allerede etter en ny selger, men skal også finne en erstatter til Gloppen.

– Det er en utrolig spennende rolle som skal ha kontroll på publikumsopplevelsen og Viking+. Det er egentlig hele reisen fra folk kjøper billett til de forlater stadion, sier Salvesen – og legger til:

– Her er det nok mange som kjenner sin besøkelsestid til å søke.

Vikings markedssjef Kjartan Salvesen skal ansette en erstatter for Frida Gloppen. (Espen Iversen)

Gloppen skal ifølge Vikings nettsted over i en ny bransje.

– Det å få jobbe så tett på supporterne våre har vært enormt lærerikt og givende. Jeg har følt meg velkommen i klubben fra første sekund, og dette har virkelig vært en opplevelse for livet, sier hun.

Nå skal Frida Gloppen forlate Viking. (Espen Iversen)

Fornøyd direktør

– Den betydelige økningen i tilskuertallene er ikke bare imponerende, men også et klart tegn på den voksende entusiasmen for norsk fotball. Dette er et resultat av en inspirerende innsats fra klubbene, både på og utenfor banen, sier administrerende direktør Leif Øverland i NTF.

Han trekker også fram TV-rettighetshaver TV 2 som en viktig bidragsyter til at tallene har økt i 2023.

Tromsø har hatt størst prosentmessig publikumsøkning. Laget har gått fra et tilskuersnitt på 3003 i fjor til 4864 i år, en vekst på 61,4 prosent.

Stabæk (55 prosent) og Brann (45,8) har også hatt et formidabelt tilskuerløft. De eneste eliteserielagene med nedgang fra 2022 er HamKam (ned 7,2 prosent) og Aalesund (4,8).

Brann størst

Brann har også hatt flest tilskuere totalt med et snitt på 15.204. Rosenborgs snitt lå på 14.098 i 2023, Vikings på 12.923, ifølge tallene fra NTF.

I 1. divisjon hadde Moss den klart største prosentvise økningen med hele 114,5 prosent. Fredrikstad hadde høyest snittall med 4783, noe over Starts 4483. Hos Jerv og Åsane forsvant over en tredel av tilskuerne målt mot fjoråret.

Best besøkte seriekamp i Norge i 2023 var Rosenborg – Bodø/Glimt 17. september. 21.266 personer så den kampen fra tribuneplass.

VIKINGS TILSKUERSNITT

Snitt Viking år for år (plassering i serien sett mot de andre på tilskuersnitt i parentes):

2023 12923 (3)

2022 9910 (2)

2021 6041 (2)*

2020 333 (4)*

2019 8933 (3)

2018 7900 (1)*

2017 7380 (5)

2016 8813 (4)

2015 10.272 (2)

2014 10.014 (3)

2013 10.284 (3)

2012 9894 (4)

2011 10.255 (4)

2010 11.529 (4)

2009 13.071 (3)

2008 15.377 (3)

2007 15.842 (3)

2006 13.910 (3)

2005 13.699 (4)

2004 12.450 (4)

NB! * 2021- og 2020-sesongene bærer preg av kraftige restriksjoner på tilskuere grunnet pandemien. I 2018 var Viking i OBOS-ligaen

Kilde: NIFS.no

