Vikingbørsen: Strålende i sin første fra start

6

Patrik Gunnarsson

Meget rolig start på kampen. Det tok 26 minutter før han måtte redde noe som helst. Fikk litt mer å henge fingrene i etter hvert, men ikke veldig mye. God inngripen etter 81 minutter på en vanskelig ball inne i feltet.

6

Herman Haugen

Målgivende innlegg rett på pannebrasken til Adegbenro etter elleve minutter. Løp opp en farlig overgang etter 67 minutter. Stor arbeidsinnsats. Fikk tendenser til krampe etter en sklitakling på slutten, men kom seg på beina og fullførte.

6

Djibril Diop

Sterk og tøff i feltet da han beinet inn 1–0 etter to minutter via en AaFK-spiller på corner. Meget viktig blokkering fra Ødemarksbakken etter 29 minutter. Solid kamp av stopperen. Fikk seg en smell midtveis i andre omgang. Ut med elleve minutter igjen.

6

Viljar Vevatne

Fikk gode arbeidsforhold med det tidlige målet til Viking. Da kunne laget trygt legge seg litt lavere i banen og spare Vevatne for mange løpsdueller. Det er ikke hans store styrke. Ryddet opp med en fin, lang og velkjent tå på det som var i ferd med å bli farlig etter 38 minutter. Nok en solid kamp fra Vevatne.

7

Jost Urbancic

Frisk debut fra start for Viking i seriesammenheng. Fikk tidlig vist fram en meget god innleggsfot. Herlig driv på siden. Strøken pasning gjennom til de Lanlay etter 49 minutter. Har en herlig intensitet i spillet. Jobbet godt sammen med Zlatko Tripic foran seg. Oppløftende innsats.

6

Yann-Erik de Lanlay

Stor arbeidsinnsats og mye løping – uten at han kom til så mye tellende offensivt. Gjorde få feil. Helstøpt innsats som indreløper av veteranen. God i duellspillet.

5

Markus Solbakken

God crosser til Tripic etter 43 minutter. Prøvde seg på et skudd fra god posisjon like etterpå, en traff ikke. Jobbet og løp mye, men manglet prikken over i-en i pasningsspillet. Ut etter 68 minutter til fordel for Joe Bell.

5

Patrick Yazbek

Løp mye, men litt for upresis i en del av pasningsspillet før pause. Kom aldri helt inn i denne kampen og fikk for lite til når han først hadde ballen. Ut etter 61 minutter.

5

Sander Svendsen

Relativt anonym før pause. Viking angrep mer på motsatt side. Fikk verdens enkleste jobb med å sette 3–0 i åpent nett etter at Tripic hadde gjort jobben med et sylfrekt forarbeid. Ut etter 61 minutter. Helt på det jevne til tross scoringen.

6

Samuel Adegbenro

Ny scoring på hodet etter elleve minutter. Perfekt plassert i feltet på innlegget fra Haugen. Burde kanskje skutt selv da han var gjennom litt skrått etter 27 minutter, men valgte å legge inn. Ikke like god i presspillet som Salvesen vanligvis er, men mål igjen trekker opp.

9

Zlatko Tripic

Flere gode cornere – blant annet målgivende på den korte varianten som etter hvert førte til 1–0 ved Diop. Kastet bort en strålende overgangsmulighet i tre mot to etter 52 minutter. Fantastisk forarbeidet og assist på 3-0-målet til Svendsen. Kapteinen lurte alle ved å tråkke på/hæle ballen til vingkollegaen på blankt mål. Hadde noen muligheter han kanskje kunne fått mer ut av – som etter 79 minutter da han kunne lobbet keeper. Serverte Salvesen det som burde vært mål etter 84 minutter. Iskald da han satte 4–0 alene med keeper. Meget livlig og god. Banens klare ener.

Innbyttere:

Sondre Auklend

Inn for Sander Svendsen etter 61 minutter. For kort tid til å få karakter. Flott gjennvinnig etter 72 minutter. Det påfølgende skuddet via en motspiller og like utenfor. Nydelig legg til Salvesen etter 83 minutter. Den klart friskeste av innbytterne.

Harald Nilsen Tangen

Inn for Yazbek etter 61 minutter. For kort tid til å få karakter. Klarte aldri å prege kampen særlig.

Lars-Jørgen Salvesen

Inn etter 61 minutter for Adegbenro. For kort tid til å få karakter. Heading like utenfor på første stang etter en corner i det 71. minuttet. Skudd like utenfor etter 83 minutter. Ballen gled litt av foten. Misbrukte en vanvittig sjanse på åpent mål etter 84 minutter.

Joe Bell

Inn for Markus Solbakken etter 68 minutter. For kort tid til å få karakter. Et godt raid på slutten hvor han ikke fikk noe tellende ut av det. Litt på hælene defensivt et par ganger.

Sondre Langås

Inn etter 78 minutter for Diop. For kort tid til å få karakter. Gjorde jobben i minuttene han spilte.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Aalesund – Viking 0-4 (0-2)

Mål: 0-1 Djibril Diop (2), 0-2 Samuel Adegbenro (11), 0-3 Sander Svendsen (56), 0-4 Zlatko Tripic (88).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Håkon Hammer, Aalesund.

Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Erik Frøysa, Amidou Diop, Nikolai Hopland, John Kitolano (Trace Murray fra 58.) – Erlend Segberg (Henrik Melland fra 58.), Håkon Hammer, Markus Karlsbakk – Bjørn Martin Kristensen, Moctar Diop (Martin Ramsland fra 57.), Kristoffer Ødemarksbakken (Isaac Atanga fra 69.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop (Sondre Langås fra 77.), Viljar Vevatne, Jost Urbancic – Patrick Yazbek (Harald Nilsen Tangen fra 61.), Markus Solbakken (Joe Bell fra 67.), Yann-Erik de Lanlay – Sander Svendsen (Sondre Auklend fra 60.), Samuel Adegbenro (Lars-Jørgen Salvesen fra 60.), Zlatko Tripic.

