Slik forklarer Sandberg forvandlingen

– Jeg har jo tenkt mye på det. Først og fremst så synes jeg at jeg var veldig på gang i Viking også. Helt fra vinteren egentlig. Selv mener jeg at jeg var ganske bra under treningsleiren i Portugal. Så kom skaden min. Egentlig har jeg følt meg bra hele sesongen, men likevel fikk jeg ikke starte en eneste kamp i Eliteserien for Viking. Da er det vanskelig å vise seg fram, sier Sandberg til RA.

Han peker samtidig på at han hadde fire-fem målpoeng på de siste innhoppene sine i mørkeblått.

– Jeg bygget på det og har kjent veldig på tillit her i Sarpsborg. Det er noe med å ha tillit og ikke bare bli fortalt at du har det. Du kommer også inn i en rytme med kamper uke inn og ut. Relasjoner med lagkamerater blir også lettere skapt.

Tenker mindre

Selv mener han at han tenker mindre når han spiller fotball nå.

– Jeg vet at det jeg leverer er godt nok. Spiller mitt spill. Så kommer ting av seg selv. Selv om jeg gjør feil føler jeg at det er rett – og bare fortsetter. I Viking fikk jeg kanskje kritikk for det som egentlig var et rett valg, men som ikke lyktes. Dette er slike små ting som hjelper.

Resultatet er lett å se. Sandberg har sprudlet igjen. Han bidrar slik vi har lært å kjenne offensivt og krydrer det med kremmerhus av scoringer som den mot VIF forrige serierunde.

– Hvordan er det å være midtpunkt igjen?

– Jeg vet ikke om midtpunkt er rett uttrykk, men vi har et lag som er bra her. Det er lett å spille godt. Det var andre lag som var på da jeg skulle bort fra Viking også, men Sarpsborg pekte seg raskt ut. Jeg følte jeg ville passe inn her. Det spilles offensiv fotball og det er relasjonell fotball med mye kombinasjonsspill. Det er slik jeg liker det, sier Sandnes-karen.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim er ikke overrasket over at Sandberg har fått det til. Når RA spør om hvorfor Sandberg har blitt seg selv igjen i Sarpsborg svarer han slik:

– Han passer kanskje bedre i deres spillestil enn i vår. Oppbyggingen av spillet er litt annerledes. Vi er kanskje noe mer direkte. Så er de veldig distinkte på hvordan de angriper etablerte forsvar, sier «Batty» – og understreker at lagene også er veldig like på mange områder.

Sandbergs forklaring rundt det med spillestil er ikke helt forskjellig fra sin tidligere trener.

– Det er vanskelig å forklare. Jeg føler at jeg kan passe begge steder og spillestilen er ikke kjempeulik. Det er mer detaljer i den som er avgjørende. Kanskje vi har et litt klarere spill mot etablert forsvar enn hva Viking har. Så er Viking noe råere i press. Samtidig er også vi gode når vi får til presset.

Sandberg roser også detaljnivået den svenske treneren Stefan Billborn utviser i forhold til hvordan å bryte ned motstandere som ligger i ramme.

– Jeg har aldri opplevd en trener i norsk fotball som er så god til å komme opp med detaljer om motstanderne som faktisk fungerer for å bryte dem ned. Han gir bare beskjed om at dersom vi gjør dette – så vil vi skape sjanser. Jeg har aldri sett noen med så stor selvtillit på det området før, sier Sandberg.

Heier fortsatt på Viking

28-åringen fra Lura innrømmer samtidig at han savner Sandnes og Stavanger. Det er det som alltid vil være hjemme. Viking vil også alltid være favorittlaget. Ingenting har endret seg der.

– Men dette var rett valg. Fotballen ble satt først. Jeg ville ikke sitte på benken for lenge. Da er det lettere å være borte. Fruen er med også. Jeg er et sosialt vesen og får alltid tiden til å gå. Men det fryktelig kaldt her nå, sier Sandberg.

– Har du vondt av nedturen til Viking, eller godter du deg litt også av resultatene etter at de solgte deg?

– Jeg hadde fått gullet i posten om de hadde vunnet.

– Så du har egentlig heiet på dem?

– Selvsagt! Det er sikkert et kjedelig svar, men jeg håpet de skulle kjempe om gullet helt inn. Håpet var å komme hjem søndag til et SR-Bank Arena hvor det kokte med gullfeber. Jeg liker ikke så godt Glimt og det vet alle i Viking, sier en leende Sandberg.

– Jeg er Viking-supporter, men søndag får vi sette det litt på vent. Så giret er jeg ikke på sølv, eller bronse i poste. Vi går for seier.

– Hva slags kamp ser du for deg?

– Jeg tror det blir jevnt. Vi kommer til å ha en del ball også. Begge lag vil nok få en del overgangsmuligheter. Dette vil åpne seg. Vi er ikke et lag som legger oss bakpå. Ballen skal vi ta vare på og ikke gi den for mye til motstanderen.

