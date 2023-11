Brekalo opereres – erstatteren usikker

Stavanger — Stopper-bautaen David Brekalo (24) har lenge hanglet med lyskeproblemer. I utgangspunktet fikk han et opptreningsprogram etter en sjekk hos spesialist i Beograd, men comebackforsøket var mislykket. Denne uken ble han sendt til kirurg for en vurdering. Nå er svaret klart.

– Det blir et inngrep for David som gjennomføres innen kort tid, sier fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova til RA.

Han forteller at det ikke er snakk om noe omfattende operasjon. Det kommer ikke til å ta spesielt lang tid å bli frisk, men han må gjennom opptrening.

– Sesongen er nok over for hans del, bekrefter Øen Grova.

Frykter ikke for salg

Rehabiliteringen etter skaden skal skje her i Stavanger, men det er ingen stor hemmelighet at planen til Viking er å selge David Brekalo til en større klubb i vinter. Dermed ble høyst sannsynlig den ene omgangen han fikk mot Strømsgodset den siste gangen vi får se ham i mørkeblått.

For selv om han nå må opereres betyr det neppe mye for fortsettelsen. Både Vikings eget team, kirurgen og eksperten i Serbia har konkludert med det samme. Det er operasjon som skal til for at han skal bli helt frisk kjapt. Det vil han ganske sikkert bli nå.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim frykter ikke at dette kan få noe å si for mulighetene for et salg – og i fortsettelsen Vikings muligheter på overgangsmarkedet i vinter.

– Men timingen på dette er selvsagt veldig dårlig for oss sportslig sett i avslutningen, sier Lunde Aarsheim til RA.

LES OGSÅ: Sandnes Ulf vil teste en rekke spillere etter sesongslutt

Langås også tvilsom

Det hjalp heller ikke at Brekalo-erstatteren Sondre Langås måtte gi seg på torsdagens økt før tiden.

– Han har noen muskulære problemer og er usikker til helgen, sier Halvard Øen Grova.

Lunde Aarsheim håper og tror at han blir klar.

– Vi har noen skadeutfordringer, men nå vet vi i det minste ting sikkert med Brekalo. Blir Sondre klar kan vi velge mellom ham og Viljar Vevatne ved siden av Djibril Diop. Bak der har vi også noen lovende juniorer som har vist at de kan gjøre en jobb, sier treneren.

Fra før har Viking Gianni Stensness ute på stopperplass etter korsbåndsoperasjon. Han er ute til neste sesong. Også spissen Nicholas D’Agostino er operert. Han for menisk.

Operasjon blir det neppe for Sondre Auklend, som måtte forlate banen etter et kvarter mot HamKam, men han kan også fort være ferdig for sesongen. En skrue i foten, etter operasjon for brudd i fjor, har gitt ytterligere problemer.

– Han er ikke helt ferdig utredet, men her må det avlastes. Det blir ikke fotball og løping på et par uker. Så må vi trappe opp treningen. Det kan være at han er ferdigspilt for året også, innrømmer Halvard Øen Grova.

Auklend har vært meget god sent i høst etter at han spilte på utlån hos Jerv i første del av sesongen. I det siste har stortalentet spilt seg inn på laget igjen.

På toppen av det hele sto kaptein Zlatko Tripic også over torsdagens økt. Han har vondt i et kne.

– Men det er mer i kategorien smårusk med Zlatko. Vi tror han skal bli klar til helgen, sier Øen Grova.

Viking møter Sarpsborg 08 hjemme på SR-Bank Arena søndag i det som er sesongens tredje siste serierunde. Mulighetene for medalje er fortsatt gode for de mørkeblå til tross for ett poeng på de siste fem kampene.

LES OGSÅ: Lunde Aarsheim: – Så folk like mye bak resultatene da vi vant hver eneste kamp?