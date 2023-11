Vikings glemte venstreback

Stavanger — Den fotrappe backen var definitivt i planene for en startoppstilling ut ifra vinterens treningskamper å dømme. Så satte et beinbrudd ham ut av spill helt til sensommeren. I prinsippet er det bare media, og de som ser treninger og kampene til Viking 2, som har fått dannet seg et noenlunde godt bilde av hvem sloveneren er som spiller.

Samtidig har Shayne Pattynama tatt store steg, og gjort tvilen om hvem som skal starte i posisjonen små hos trenerne.

– Hva tenker du om situasjonen slik den har blitt?

– Dette er fotball. Trenerne har alltid rett i fotball. Jeg har selvsagt lyst til å spille, men slik er det, sier Urbancic til RA.

– Hvordan er formen etter skaden? Henger du fortsatt litt etter?

– Jeg er i mitt livs form! Det er ikke et problem.

Frykter ikke konkurranse

Nevnte Pattynama er nå uansett inne i sine siste uker som Viking-spiller. Forrige uke signaliserte sportssjef Erik Nevland at de neppe ble enige om noen ny avtale. Det bekreftet også Pattynama selv.

Det åpner i utgangspunktet for Urbancic til neste sesong. Viking har ingen naturlige venstrebacker utenom ham i stallen. Ryktene om en retur for Rosenborgs Adrian Pereira har samtidig lenge svirret. RA vet at Viking har luktet ved flere anledninger. Senest ganske nylig var det en dialog om hva som skal til for at han skal kunne returnere til Stavanger.

Økonomi er også sentralt. Det kan også være at klubben lander på en løsning hvor en rimeligere spiller, med stort utviklingspotensial, blir hentet inn som andrevalg.

– Frykter du at de kjøper en ny storkanon inn i posisjonen?

– Nei. Jeg forventer konkurranse og har ikke lyst til å spille bare fordi jeg er den eneste venstrebacken i troppen. Det vil ikke være bra for laget, sier Urbancic.

Selv om han ikke har fått spille mye har det foreløpig gått ut over trivselen. 22-åringen fra Ljubljana har blitt glad i sin nye hjemby.

– Stavanger er en veldig bra plass. Jeg trives veldig godt.

– Hva med din egen utvikling som spiller? Er det mulig å ta ytterligere steg når du ikke spiller mye?

– Det er klart at i min alder er kamper det som gir aller mest utvikling. Samtidig tror jeg også det er godt mulig å utvikle seg i treningssituasjoner også.

Tro på spilleren

Sportssjef Erik Nevland er for tiden i Australia for å speide. Han har ikke svart på RAs henvendelser. Trener Bjarte Lunde Aarsheim understreker at klubben fortsatt har stor tro på sloveneren.

– Jost en veldig spennende spiller som fikk oppkjøringen ødelagt med skade. Han gjort noen meget gode kamper i vinter. Blant annet mot FC København. Etter skaden har han vært profesjonell og trent hardt, men det er vanskelig å skifte i en slik rekke vi var inne i.

– Hva tenker Viking om venstre back i 2024? Vil dere ha inn en ny rutinert konkurrent, eller blir det en ung spiller som kan utvikle seg i kjølvannet av en satsing på Urbancic?

– Vi får se hvor vi lander. Her er det mye som spiller inn, sier Lunde Aarsheim – og sikter åpenbart mot ting som plass i Europa, og spillersalg i vinter.

