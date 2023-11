- Kjipt at dette skal følge meg

Stavanger — Det er lett å forbarme seg over midtbanetalentet. I 15 minutter så han lysende ut. Så ble han sittende igjen på bakken med frustrasjonen smurt tykt ut over ansiktet.

– Den samme foten som jeg har vært skadet i. Det er bare det at jeg har en skrue inni der. Når det blir mye trening skal det ikke så mye til før det gjør vondt. Dette handlet om smerte på grunn av skruen, sier Auklend til RA mandag.

Hovedproblemet det siste året har vært bruddet i beinet som går fra fotroten og fram til det innerste leddet til tærne. Det er dette beinet han brakk på ny da skruen ble tatt ut første gang – og det er her det er gjort flere inngrep.

– Jeg skal inn til en sjekk nå. Det tar sikkert litt tid før jeg får et klart svar, men jeg regner med det går fort over. Om jeg rekker neste kamp vet jeg ikke, men jeg håper på de to siste seriekampene.

Mange mentale prøvelser

Stortalentet erkjente i vinter at han virkelig hadde fått testet seg selv mentalt med all sykdommen og alle skadene de siste årene. Han så fram til å endelig få ut igjen det enorme potensialet og spille uten smerter.

Etter hvert ble han utlånt til Jerv. Der imponerte han voldsomt og laget har falt som en stein på tabellen etter at Auklend dro.

Etter at Viking kalte ham hjem igjen har han den siste tiden spilt seg inn på laget – og imponert stort på trening. Derfor var dette ekstra surt.

– Det er kjipt at dette fortsatt skal følge meg et år etter at jeg ble ferdig operert. Så handler det om et fremmedlegeme som skal bli vel med kroppen. Det er kjedelig. Jeg føler at jeg ar vært i god form i det siste. Mot HamHam startet jeg også friskt, sier Auklend.

Jeg tenkte at dette ville bli en veldig kjekk kamp for meg å spille med en motstander som lå så dypt. Kampbildet var egentlig perfekt for in del. — Sondre Auklend

For det var han som i størst grad virket å være i stand til å åpne opp det kompakte forsvaret til HamKam innledningsvis – blant annet med noen lekre stikkere og vendinger.

– Jeg tenkte at dette ville bli en veldig kjekk kamp for meg å spille med en motstander som lå så dypt. Kampbildet var egentlig perfekt for in del, sier Auklend.

Uten alle problemene med både skader, og mandler som nå er fjernet, hadde høyst sannsynlig spilleren hatt en helt annen progresjon i sin karriere. Det er liten tvil om at Auklend er en mann Viking har regnet med å tjene veldig gode penger på via et salg til utlandet på et tidspunkt.

LES OGSÅ: Kunne spilt til i morgen uten å score

Kunstgress kan være faktor

Det er samtidig lite sannsynlig før han får orden på skadene. Nå må han igjen konsentrere seg om å komme tilbake hurtigst mulig.

– Det er kjipt. Nå handler det også om å legge en plan på hvordan vi skal unngå at det skjer igjen. Vi må finne noe som passer for meg individuelt treningsmessig. Jeg kan ikke ha de avbrekkene jeg har hatt.

Auklend har også gjort seg noen tanker om hvorfor han nå har fått smerter igjen. Det fløt nemlig utmerket da han spilte på lån hos Jerv.

– De spiller på naturgress. Kan det ha noe å si her?

– For min fot var det å trene og spille kamper på gress en annen type belastning. Om du blander det med spillestilen min, som inneholder mange vendinger og retningsforandringer, så ser jeg at det kan bidra til å skape irritasjon på kunstgress, erkjenner Auklend.

Han peker også på at det kun er beinbruddet som har gitt ham problemer det siste året. Sykdom og andre skader har holdt seg borte. Det gir ham tro på at han skal klare å bli helt fin, og ikke bli en spiller hvis karriere konstant preges av slikt.

Selv om han har deppet etter lørdag, både på grunn av resultat og skade, er han optimist.

– Jeg er på ingen måte utslått. Dette er kjedelig, men jeg har stått i verre ting de siste årene. Nå håper jeg å bli fort klar igjen. Så skal jeg nok få bidratt. Forhåpentligvis også i de to siste seriekampene, sier Auklend.

LES OGSÅ: Sandnes Ulf sikret plassen

Saken oppdateres …