Sandnes Ulf sikret plassen

Matias Belli Moldskred sikret seieren med sin 3-2-scoring for Sandnes Ulf mot Ranheim på Øster Hus Arena i OBOS-ligaen. Det var to snuoperasjoner som måtte til for at de lyseblå tok tre viktige poeng – som sørget for at de lyseblå beholder plassen i ligaen neste sesong uansett utfall i de andre kampene.

Arne Gunnes ga Ranheim ledelsen før det første minuttet var spilt, men Artan Memedov sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1–1. Nikolai Skuseth sendte Ranheim foran på nytt da han satte inn 2–1 åtte minutter senere. Ved pause var stillingen 1–2.

Det ga på mange måter kniven på Ulfs strupe. Ingvald Halgunset utlignet til 2–2 da han satte ballen i mål etter 67 minutter, og Moldskred ga laget sitt et forsprang da han satte inn 3-2-målet fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-2, og de lyseblå slapp jubelen løs.

Sandnes Ulfs Daniel Braut og Ingvald Halgunset fikk se det gule kortet. For Ranheim fikk Morten Gamst Pedersen gult kort.

Etter søndagens kamp er Sandnes Ulf på tiendeplass på tabellen med 37 poeng, mens Ranheim er nummer åtte med 39 poeng. Etter søndagens kamper ble Fredrikstad seriemester.

Ole-Alexander Ekeli Valen dømte kampen. 943 tilskuere så oppgjøret på Øster Hus Arena. Det var også Bjarne Berntsens siste hjemmekamp. Neste sesong er det Thomas Pereira som skal lede de lyseblå.

Begge lag spiller siste seriekamp 12. november. Sandnes Ulf skal til Bergen for å møte Åsane.

---

KAMPFAKTA

OBOS-ligaen, fotball.

Sandnes Ulf – Ranheim 3-2 (1-2)

Øster Hus Arena, 943 tilskuere.

Mål: 0-1 Arne Gunnes (2), 1-1 Artan Memedov (5), 1-2 Nikolai Skuseth (10), 2-2 Ingvald Halgunset (68), 3-2 Matias Belli Moldskred (72).

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy.

Gult kort: Daniel Braut, Ingvald Halgunset, Sandnes Ulf, Morten Gamst Pedersen, Ranheim.

Lagene:

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch – Herman Kleppa, Gullbrandur Øregaard, Espen Berger, Alexander Stølås – Matias Belli Moldskred, Ingvald Halgunset, Daniel Braut – Mamadou Diaw (Edvin Austbø fra 62.), Tommy Høiland, Artan Memedov (Jonas Brune Aune fra 62.).

Ranheim (4-3-3): Magnus Lenes – Lasse Qvigstad, Nikolai Skuseth, Jakob Tromsdal, Håkon Gangstad – Ruben Alte, Morten Gamst Pedersen, John Hou Sæter (Oliver Holden fra 80.) – Dennis Gaustad (Sivert Solli fra 65.), Arne Gunnes (Bendik Bye fra 80.), Vetle Wenaas (Sander Amble Haugen fra 65.).

---