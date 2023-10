Madla overlevde etter drama

Forutsetningene før den siste serierunden var klare for de lokale lagene i avdeling 3. Både Madla og Staal kunne rykke ned.

Staal kunne gjøre jobben selv ved å slå Bjarg, mens Madla behøvde hjelp av andre for å overleve.

Even Østensen sørget for at Staal holdt seg med sin kampavgjørende scoring etter halvtimen mot serietreeren på bortebane.

For Madla ble det derimot en helt annen spenning. Viking 2 gjorde sin del av jobben ved å ta poeng fra Fyllingsdalen - i et oppgjør som endte 2–2. Henrik Stakkeland og Jesper Fiksdal scoret målene for Thomas Pereiras menn.

Dermed var alt i Madlas egne hender. Laget tok ledelsen ved Thomas Leidland etter 31 minutter og var akkurat da oppe. Så utlignet Bremnes på straffe rett før pause og Madla var igjen nede. Laget var også hele tiden prisgitt at Viking 2 tok poeng fra Fyllingsdalen.

Etter 51 minutter fikk så Madla 2-1-scoringen de behøvde ved Norbert Marchewka. Det holdt helt inn til tross for noen enorme sjanser for hjemmelaget - i en kamp med ti minutter overtid. Keeper Petter Vassenden vartet opp med noen elleville redninger.

At Både Staal og Madla holdt seg får også store konsekvenser for kabalen i divisjonene under kommende sesong.

Det var også flere andre kamper med lokale lag søndag. Sandnes Ulf 2 og Vidar spilte 2-2. Jonas Brune Aune scoret begge for Ulf-rekruttene. Simen Haughom og Mats Gramstad scoret målene for serietoer Vidar.

Brodd spilte 1-1 borte mot Loddefjord etter at Sindre Haarberg scoret på straffe.

Saken oppdateres …