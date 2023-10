Den lange, glemte tåen

Stavanger — Han har rykket stadig bakover i køen. Mannen med den lange tåen framstår akkurat nå som et fjerdevalg på stopperplass i Viking bak David Brekalo, Djibril Diop og Sondre Langås. Dersom Gianni Stensness hadde vært skadefri ville det fort vært snakk om et femtevalg.

Situasjonen er åpenbart ikke god for en spiller som egentlig skulle vært helt på toppen av karrieren i alderen han er i. Der erkjenner han også glatt når RA utfordrer ham på temaet.

– Aller mest tenker jeg likevel på at vi skal skvise ut flest mulig poeng i de resterende kampene i år. Så er det selvsagt slik at jeg helst skulle vært en av spillerne som bidro til at det skjedde på banen. Det er ingen hemmelighet, sier Vevatne til RA.

– Jeg er bare 28 år!

Stavanger-mannen har lidd den samme skjebnen som mange av de lokale spillerne som var med på å spille klubben opp igjen og ta cupgull i 2019. Sakte, men sikkert har de blitt faset ut eller bort. Kun et par lokale navn er nå tilnærmet faste i en klubb som har sett stadig mer ut av landet for å kunne henge med helt oppe i toppen. Kanskje er det slik at det kreves elleve utenlandske spillere i troppen slik det norske markedet har blitt. Kanskje ikke. Det som uansett er sikkert er at 73 minutter i Eliteserien, fordelt på ni innhopp, og 300 minutter i NM ikke er hva Vevatne så for seg.

Utenom fotballen har ni års høyere utdannelse i banken. I sommer fikk han deltidsjobb i Bouvet utenom fotballen. Kontrakten med Viking strekker seg ut 2024. Likevel benekter han at han er kommet til et punkt hvor han har begynt å føle på at det sivile arbeidslivet frister mer en benken i Jåttåvågen. Faktisk blir han litt irritert når spørsmålet kommer. Det er lett å merke at ambisjonene fortsatt sitter i.

– Jeg er bare 28 år og midtstopper! I teorien skal jeg kunne spille ti år til. En dag skal jeg selvsagt satse på jobb, men fortsatt er jeg «all in» på fotballen. Det er det som er det viktige og jeg ønsker å utvikle meg.

– Blir du ikke litt betenkt av at Vikings spillestil har ført til at de legger så mye vekt på å hente lynhurtige stoppere inn for å kunne stå høyt? Farten i beina er ikke din største styrke?

– Det må du nesten spørre Erik Nevland om, men det er åpenbart at de har hentet inn noen skikkelige atleter i rollen. Da får jeg bare prøve å tette gapet. Selv om jeg ikke er lynrask er jeg heller ikke treg.

Utsetter de store spørsmålene

Vevatne minner om at det finnes forskjellige typer fart. Det man mangler i beina kan også tas igjen i hodet med raske beslutninger. Og med en ganske så velkjent lang tå.

– Kan et klubbskifte bli et tema her?

– Det tenker jeg ikke på nå. Spør meg heller etter sesongen. Nå handler alt om å gjøre en best mulig avslutning.

– Hvorfor har dere plutselig sett ut som dere har gjort de siste kampene?

– Si det! Her er det nok mange svar. Ikke ett enkelt. Det som er sikkert er at vi var inne i en stim hvor vi fikk poeng på svake dager også. Gjerne ved å holde tett. Der er vi ikke nå. Så har nesten alle kampene den siste tiden blitt mer åpne. Vi er kanskje ikke like tette og kompakte for tiden.

Den sympatiske stopperen, som nærmest er for en ung veteran å regne i Viking, er likevel klar på at ingen må la luften gå ut av noen ballong fordi klubben nå har mistet tabelltoppen – og kanskje gullsjansen. Det er altfor mye igjen å spille for.

– Nå skal vi gå for dette!

